Медична реформа: що зміниться з 2018 року

Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект щодо медичної реформи, яка стартує вже з наступного року. Ця реформа передбачає запровадження нової моделі фінансування системи охорони здоров’я – перехід від фінансування медзакладів згідно з кошторисом до оплати державою фактично наданої медичної допомоги конкретній людині.

У 2018 році нова модель фінансування охорони здоров’я запроваджується на первинній ланці меддопомоги - за нею працюватимуть сімейні лікарі, терапевти, педіатри. На інших рівнях - вторинному (спеціалізованому) та третинному (високоспеціалізованому) її запровадять поступово до 2020 року. Жодних змін у медичному обслуговуванні людей на цих ланках (у лікарів-спеціалістів, у лікарнях, спеціалізованих медзакладах) з наступного року не відбудеться.

Нова система фінансування меддопомоги, яку

надають сімейні лікарі, терапевти, педіатри

Буде створено Національну службу здоров’я (НСЗУ – спеціальний орган виконавчої влади), яка перераховуватиме бюджетні кош­ти медичним закладам та лікарям-ФОПам за надання меддопомоги людям. НСЗУ укладе угоди з усіма медичними закладами і гарантуватиме фінансування відповідно до кількості пацієнтів, яким в цих закладах надають меддопомогу. Фінансування проводитиметься на умовах попередньої оплати.



Людині потрібно буде обрати свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра, та підписати з ним угоду на медичне обслуговування. Медичний заклад, лікар-ФОП повідом­лятиме НСЗУ про кількість пацієнтів, з якими підписано угоди. Натомість НСЗУ перераховуватиме лікарям кошти за обслуговування громадян згідно зі встановленими тарифами.

Фінансування медичної допомоги через НСЗУ забезпечить єдині стандарти надання меддопомоги та рівний доступ до медичних послуг для кожного громадянина, незалежно від прописки. Саме держава гарантуватиме, що кожному громадянину, який звернеться до сімейного лікаря, буде надано допомогу безкоштовно. А лікар гарантовано отримає гроші за свою роботу, згідно з встановленим тарифом, незалежно від того, де він працює - у великому місті чи сільській місцевості. Фінансування поліклініки, де працює лікар, амбулаторії чи лікаря-ФОПа відбуватиметься з державного бюджету і не залежатиме від фінансової спроможності місцевої громади чи прихильності місцевих чиновників. Воно залежатиме виключно від кількості громадян, яким в медзакладах надали допомогу.



При цьому місцеві громади мають всі можливості для розвитку медичних закладів, адже вони залишаються їхніми власниками. Завдяки децентралізації місцеві бюджети мають достатньо коштів для того, щоб покращити медичну мережу, створити належні умови для роботи лікарів, відремонтувати дороги до амбулаторій, оплачувати додаткові медичні послуги для жителів громади.

Перехід на нову систему фінансування відбуватиметься поступово, на перехідний період частково буде збережено чинну систему фінансування медзакладів - через субвенцію місцевим бюджетам, як це відбувається зараз.

Що потрібно зробити з 2018 року кожному українцю?

З наступного року потрібно буде обрати свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра, і підписати з ним угоду на медичне обслуговування. Це може бути лікар, який працює в поліклініці, амбулаторії, приватній лікарні (якщо вона підписала договір з НСЗУ), або має власну практику.

Обрати лікаря людина може незалежно від місця своєї прописки. Лікар не має права відмовити у підписанні угоди, винятком є лише випадок, коли він вже має понад 2000 пацієнтів.

Угоду з лікарем можна підписати під час першого візиту до нього. Тривалість часу, впродовж якого потрібно укласти угоду з лікарем, не обмежена. Змінити свого лікаря можна в будь-який час, якщо пацієнт знайшов кращого спеціаліста, або, наприклад, змінив місце проживання.

Що саме стовідсотково фінансуватиме держава?

Допомога, яку надає сімейний лікар, терапевт, педіатр, повністю оплачується державою, для людини вона є безкоштовною. Якщо лікар вимагає гроші з пацієнта, той має право звернутися зі скаргою на нього до НСЗУ і перейти до іншого лікаря.

Допомога лікаря первинної ланки, що повністю оплачується державою, включає: консультації лікаря необмежену кількість разів, профілактичні огляди, базові аналізи, направлення до лікарів-спеціалістів, видачу довідок та листів непрацездатності. Окрім того, сімейний лікар призначає та виписує рецепти на препарати згідно з програмою «Доступні ліки», які можна отримати в аптеці безкоштовно або з незначною доплатою. Їх перелік буде поступово збільшуватись.

За інформацією департаменту

інформації та комунікацій

з громадськістю

Секретаріату КМУ.