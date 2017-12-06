Олександр ДЕХТЯРЧУК: «Потрібно діяти так, щоб можливості не проходили повз громади»

Коли народний депутат від нашого округу Олександр Дехтярчук приїздить на Здолбунівщину, а такі візити відбуваються регулярно, його графік, зазвичай, «розписаний» погодинно. Адже нардеп прагне не лише побачити, як просувається робота на об’єктах, профінансованих з держбюджету з його «подачі», а й поспілкуватися з нашими земляками. Двадцять сьомого листопада Олександр Дехтярчук зустрівся з громадами Уїздців та Кунина, а також оглянув два садочки, де нині відбуваються капремонти - у Мізочі й Івачкові.

Традиційно депутат розповів про новини з Парламенту.

У ДНЗ «Малятко» в Мізочі вже оновили фасад. У приміщенні зараз тривають внутрішні роботи.

Встановлено вікна, двері, реконструйовано систему опалення.

До кінця грудня ремонт планують завершити.

- Олександре Володимировичу, протягом року, що минає, на Здолбунівщині Ви бували дуже часто і, як то кажуть, не з порожніми руками…

- Рік фактично добігає кінця, тож можемо підбити певні підсумки. Отож, за моїм підписом цьогоріч до Здолбунівського району залучено 4,57868 млн. грн. як субвенцію на соціально-економічний розвиток регіонів. З них 1 млн. грн. спрямовано на заміну старих вікон і дверей на металопластикові у п’яти ДНЗ Здолбунова, 451,8 тис. грн. - на капітальний ремонт частини будівлі ДНЗ «Малятко» у с. Івачків та 400 тис. грн. - на будівниц­тво у цьому ж селі котельні, яка обігріватиме приміщення школи та дитсадка. Ще 650 тис. грн. надійшло на капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Малятко» в Мізочі. На 260 тис. грн. замінять вікна та двері в Уїздецькій ЗОШ І-ІІІ ст., а на заміну вікон та дверей у Ступнівському НВК та в Гільчанській ЗОШ І-ІІІ ст. буде спрямовано по 150 тис. грн. Ще 200 тис. грн. цьогоріч передбачено на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільної з транспортною розв’язкою на перехресті вулиць Шкільна, Шевченка та Паркова у Здолбунові. На 500 тис. грн. придбають комп’ютерну техніку для загальноосвітніх навчальних закладів району, а на купівлю такої ж техніки для Здолбунівської ЦСПШБ буде спрямовано 196 тис. грн. Ще 25 тис. грн. використають на придбання спортінвентарю для ДЮСШ Здолбунівської районної ради. Тобто переважна більшість коштів спрямована на поліпшення в освітянській галузі.

У приміщенні Івачківського ДНЗ «Малятко» зараз також проводять капітальний ремонт.

У кімнатах - рівні, охайно пофарбовані стіни, нові двері та вікна. На підлогу найближчим часом

стелитимуть паркетну дошку. Вже встигли й випробувати систему опалення. Тож незабаром основною турботою буде придбання меблів

та усіх інших необхідних речей для дитсадка. І невдовзі у приміщенні, котре простоювало з дев’яностих років минулого століття, виховуватимуть п’ятдесят дошкільнят.



Уже незабаром у Здолбунові плануємо облаштувати комплекси «Пішохідний перехід» з сутінковими датчиками та датчиками руху, загальна вартість яких 75 тис. грн. Це - нова ідея, втілення якої пов’язане з численними скаргами на те, що багато автопригод у темну пору доби трап­ляється саме на пішохідних переходах. Такі переходи встановлюємо у всіх райцентрах нашого округу - по п’ять у Дубно, Радивилові й Здолбунові та три у Млинові. Свого часу я запримітив їх у Збаражі на Тернопільщині. Це економні переходи, які під’єднуються до вуличної електромережі. Впевнений, що їх встановлення дасть змогу зробити вуличний рух безпечнішим.



Підсумовуючи рік, зазначу, що загалом на 154 округ вдалося залучили близько 26 млн. грн. Розумію, що потрібно набагато більше. Та все ж це реальні кошти, які «працюють» на громади.

- Наступного року залучення субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів також практикуватиметься?

- Сподіваюся, що у 2018-му на округ вдасться спрямувати ще більше коштів. Наступного року треба буде звернути увагу на ремонт доріг, оскільки уряд зосередив у бюджеті суттєвий ресурс: на цю статтю у державній скарбниці передбачено 44 млрд. грн. Тож звертаюся до усіх місцевих рад, Здолбунівської районної ради: якщо у бюджетах є залишки коштів, варто використати їх на виготовлення проектно-кошторисної документації, адже розподіл коштів здійс­нюватиметься відповідно до пропозицій за умови наявності ПКД. Тому дуже важливо мати такі документи, щоб претендувати на ці кошти. З 2018 року в області запрацює і Державний дорожній фонд, порядок роботи якого затвердить Кабмін. Кошти у фонді генеруватимуть за рахунок кількох видів акцизних зборів і мит.

- У 2018-му, вочевидь, продовжать втілювати і ті реформи, які розпочалися нині…

- Про основні реформи я вже розповідав неодноразово. Звісно, не можна стверджувати, що їх усі сприймають однозначно позитивно. Маємо незадоволення людей пенсійною реформою. На жаль, через дії певних міністрів реформа ця більшістю громадян сприймалася як підвищення виплат. Натомість її метою було «оздоровлення» Пенсійного фонду України, який перебував на межі знищення. Реформування дало результат, і завдяки йому вдалося переглянути пенсії, збільшити їх, нехай і на незначні суми. Це таки свідчить про позитив. А через кілька років уряд планує зробити ПФУ бездефіцитним. До того ж Кабмін обіцяє повернутися до «пенсійного» питання у липні 2018-го. Можливо, за результатами 6 місяців вдасться вирівняти ситуацію з пенсійними виплатами. Бо всі ми розуміємо, наскільки складно прожити на ті пенсії, які багато людей отримує зараз.

- На часі - питання про новий бюджет України і про певне порівняння його показників з цьогорічними. То, як житимемо у 2018-му, якщо керуватися цифрами - гірше чи краще?

- Передусім, як і було анонсовано, з 1 січня мінімальна зарплата зросте до 3723 грн., і в уряді запевняють, що це не останнє підвищення «мінімалки» у 2018-му. Якщо все буде гаразд, то приблизно на 30 % її знову підвищать у липні наступного року. Утім, представники деяких політсил гучно заявляють з трибуни про те, що підвищувати зарплатню треба одразу дуже суттєво - до 6-10 тисяч. Тож хотів би застерегти громадян від такого дешевого популізму! Адже потрібно думати і про долю малого бізнесу, котрому в такому разі доведеться сплачувати величезні податки.

Не варто непокоїтися через субсидії - в наступному році їх повністю збережуть, кошти на це є. Діятиме і програма «Доступні ліки», на її втілення у бюджеті закладено 1 млрд. грн. проти 300 млн. цьогоріч. Ще 6 млрд. грн. спрямують на централізовану закупівлю ліків та вакцин.

На 20 % зростуть видатки на освіту, у межах втілення освітньої реформи заплановано зростання на 25 % зар­платні педагогів. З’явилась і ще одна «освітянська» стаття витрат, якої не було досі - 1 млрд. грн. спрямують на модернізацію початкової школи. Тож ті заклади, в яких першокласники вчитимуться за новою програмою, зможуть претендувати на дуже суттєві кошти.

В аграрній галузі 1 млрд. грн. спрямують на підтримку малих і середніх фермерських господарств. В 1,7 раза збільшиться обсяг кош­тів на здешевлення вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки. Ці кошти розподілятимуть через Асоціацію фермерів та приватних землевласників, фермерську спілку. Тому дуже важливо, кого оберуть її керівником в області, і фермери Здолбунівщини повинні відстоювати свою позицію.

Напередодні святкового «сезону» заспокою тих, кого насторожує ймовірне здорожчання алкоголю та цигарок. Уряд знайшов змогу не змінювати ціни на акциз. Адже практика свідчить, що ні до чого путнього підвищення цін на спиртне не призводить, лишень збільшується кількість фальсифікату, активізуються самогоноваріння та неліцензований продаж алкоголю. Натомість буде змога «перекрити» недоотримані кошти тими, що надійдуть від продажу ліцензій на 4G - нове якісне покриття на всій території країни. Бюджет завдяки цьому поповниться на 6,7 млрд. грн.

Не зменшено й обсягів фінансування втілення децентралізації - на це спрямують 10 млрд. грн. Тому вкот­ре наголошую на тому, що з об’єднанням громад затягувати не варто.

- На Здолбунівщині вже давно зачекалися на громаду-«першопрохідця», але ОТГ створити ніяк не вдається.

- Важливо, щоб громадяни ухвалювали мудрі рішення і робили правильні вчинки. Я не розумію, чому люди бояться створювати ОТГ. Адже важливо зробити все для того, щоб можливості не проходили повз них. А об’єднана громада - це реальний шанс на зміни, в чому я постійно намагаюсь переконати жителів Здолбунівського району. Хотілося б, аби вони врешті це зрозуміли і почали діяти.

Розмову вела

і фотографувала

Марина СТЕПАНЮК.