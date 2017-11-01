Збережімо нашу «районку»!

Восени в Україні традиційно стартувала передплата періодичних видань на наступний рік. Однак за нинішніх умов колективи багатьох з них змушені констатувати, що їх безперебійний вихід опинився під загрозою, а самі вони залишилися наодинці з фінансовими проб-лемами.

На жаль, такі труднощі нині спіткали й нашу газету. Протягом 2017-го ми зай­малися процесом роздержавлення видання, серед перших ухваливши рішення здійснити такий непростий крок.

Процес цей був нелегким, і проходили ми його фактично самотужки. Однак нині його вже практично завершено. Уважні читачі помітили, що віднедавна заснов­ником і видавцем газети є трудовий колектив ТОВ Редакція газети «Нове життя», якому, власне, і доводиться переборювати всі труднощі й безгрошів’я та робити усе для того, щоб кожен номер газети читачі отримували вчасно. І щоб газета «Нове життя», яка виходить ось уже 78 років поспіль, попри будь-які зміни у суспільстві, ні в якому разі не припинила свого існування.



Хіба ж Здолбунівщині не потрібна газета? Саме «звичайна», паперова, яку традиційно знаходиш у поштовій скриньці і гортаєш, відчуваючи ледь вловимий друкарський аромат сторінок… Досі, попри шалений поступ високих технологій, у цивілізованому світі ранкова кава зі свіжою газетою є незмінним ритуалом для мільйонів людей. І нехай «Нове життя» газета не ранкова, але й вона для багатьох залишається гарною традицією, незмінною роками.

Наскільки вдалою буде наша діяльність після завершення процесу роздержавлення, звісно, покаже час. На жаль, Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» не є ідеальним, що визнають і самі законотворці. Але ми керуємося саме ним. Нині ми є незалежними від органів влади й працюємо самостійно, без будь-якої сторонньої допомоги. Щоправда, на початковому етапі реформи центральна влада декларувала свої наміри допомоги газетам, які ухвалили рішення стати «першопрохідцями» на стежці роздержавлення, та наразі це залишається лише декларативною тезою. І тим, хто не злякався труднощів та ступив у самостійність, доводиться розраховувати лише на себе і на підтримку своїх читачів.



У нашій редакції зберігаються підшивки «Нового життя» за понад п’ятдесят років. Коли розгортаєш будь-яку з пожовтілих газетних зшивок і починаєш гортати номер за номером, охоплюють спогади, здивування, а часом і захоплення від цікавих відкриттів. Тут і знайомі прізвища та обличчя, і вже давно історичні замітки про «передовиків виробництва» й «трудову звитягу», і розповіді про знаних у краї людей, яких уже давно серед нас немає. Тут становлення незалежної України, Помаранчева революція, хроніка Майдану… І ще неймовірно багато того, що у комплексі є нашим, районним, літописом. Адже тих подій, які відбулися, не заперечиш. А розповіді про них, зібрані у пожовтілих підшивках, є направду ексклюзивними. Тому дуже хотілося б, щоб «Нове життя» і надалі творило цей літопис.

Щотижня, випускаючи у світ новий номер, ми чуємо різні думки. Хтось прагне бачити гостріші та скандальніші матеріали, хтось зауважує, що не завжди ми добираємося до нашої «глибинки», де справді можна віднайти неймовірні життєві історії та цікавих героїв матеріалів. Ми вдячні вам за кожен відгук, і беремо ці думки до уваги. Бо це означає, що ви – з нами, слідкуєте за тим, що ми робимо, і вам не байдуже.

Нині ж настав той критичний момент, коли нам доводиться просити у вас, наших читачів, підтримки. Друзі, ви можете допомогти нам зберегти газету, передплативши її на наступний рік. Бо саме від наших спільних зусиль залежить, виходитиме «Нове життя» надалі, чи вже згодом доведеться різати по-живому і відмовлятися від існування нашої «районки». Тому просимо: обов’язково відвідайте найближче відділення «Укрпош­ти» і передплатіть наше видання. Якщо маєте змогу, зробіть такий подарунок бабусям та дідусям. Рідним, або ж тим, хто не має змоги дозволити собі передплату періодики. Повірте, старенькі чекають на газету більше, ніж будь-хто. І коли до редакції телефонують читачі поважного віку та розповідають про те, що дуже хочуть читати газету, але не можуть «нашкребти» грошей на передплату, це розчулює до сліз і спонукає допомогти цим людям…

Передплатна ціна «Нового життя» на наступний рік залишається сталою. Але включений у неї тариф на доставку піднімає «Укрпош­та» - монополіст, який диктує правила гри, виставляючи свої розцінки. З цим ми, на жаль, нічого вдіяти не можемо.

Ми чудово розуміємо, наскільки важко зараз доводиться нашим читачам, котрі нерідко змушені вибирати між хлібом насущним та передплатою газети. Та, попри все, закликаємо залишатися з нами, зробивши свій внесок у продовження майже вісімдесятилітнього літопису життя нашого району.

Ми віримо у те, що разом зуміємо здолати труднощі. І продовжити вік «Нового життя» якнайдовше!

Колектив ТОВ Редакція газети «Нове життя».

Оформити передплату на газету «Нове життя» можна у будь-якому поштовому відділенні Здолбунівського району.

Передплата ціна видання на 1 місяць складає 12,11 грн. + вартість поштової послуги. Передплатний індекс – 61314. Читачі-фізичні особи, які передплатять «Нове життя» ОДРАЗУ НА РІК, як і раніше, матимуть пільги: право на безкоштовну публікацію 1 привітання та 2 оголошень типу «куплю», «продам», «обміняю». Передплативши газету на 6 місяців, ви зможете безкоштовно опублікувати одне таке оголошення.