Медикам не вистачає на зарплатню

Нещодавно на засіданні бюджетної комісії Рівненської обласної ради депутати розподілили 16 млн. грн. додаткової медичної субвенції. Половину цих коштів спрямували на виплату заробітної плати медикам області за жовтень. Однак до закінчення року на заробітну плату медичним працівникам Рівненщини не вистачає ще понад 150 млн. грн.

Про тривожну ситуацію з виплатами працівникам сфери медицини йшлося й на останній сесії Здолбунівської районної ради. Те, що до кінця року кош­тів на зарплатню працівникам цієї галузі у районі не вистачить, було зрозуміло вже на початку бюджетного року, зазначив начальник фінансового управління Здолбунівської РДА Володимир Нечипорук. До того ж цьогоріч зросла мінімальна зарплатня, відбулася індексація заробітних плат, було встановлено надбавки. Тому загальна «зарплатна» сума суттєво зросла.

- Цьогоріч медицина фінансується за рахунок медичної субвенції державного бюджету, яку розраховують за певною формулою на одного жителя. Зараз маємо складну ситуацію, адже до кінця 2017-го на заробітну плату працівникам мед­закладів району не вистачає 4,9 млн. Якщо перевести цю суму у місячний фонд, кош­тів бракує приблизно на півтора місяця. І коли навіть частину цієї суми покрити за рахунок районного бюджету, ми його суттєво розбалансує­мо, і коштів не вистачить на інші галузі, – зазначив Володимир Нечипорук.

Виправити ситуацію у районі сподіваються за рахунок стабілізаційної дотації з держбюджету. Однак якщо вона надійде до Здолбунівщини не в повному обсязі, вочевидь, доведеться вдаватися до так званих «непопулярних» заходів. Принаймні під час сесійного засідання, обговорюючи стан справ, що склалися, цього не виключали.

Звісно, є сподівання, що ситуація таки стабілізується. Однак нинішні новини медикам оптимізму не додають, що, вочевидь, відображається і на їхньому професійному ентузіазмі. Бо, як слушно зазначив головний лікар Здолбунівської ЦРЛ Владислав Сухляк, лікують не ліжка, а фахові спеціалісти. Які, звісно, повинні вчасно отримувати гідну зарплатню.

Марина СТЕПАНЮК.

P. S. Як стало відомо згодом, 25 жовтня на засіданні постійної комісії з питань бюджету та фінансів Здолбунівської районної ради було розподілено медичну субвенцію у сумі 283,1 тис. грн., яка надійшла з державного бюджету. Але така «крапля» проблем медиків аж ніяк не вирішує…