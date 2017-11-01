Триває будівництво, відбуваються ремонти,

хоч і не завжди згідно з планом

Будівля ДНЗ у с. Новомильськ.

Останні дні жовтня дали змогу відчути, що за вікном уже пізня осінь. Позатим на важливих об’єктах інфраструктури у нашому краї досі триває чимало робіт. Якісь з них просуваються активно та практично без проблем. Є й інші, де справи не такі безхмарні. Та якщо спробувати підбити попередній підсумок зробленого протягом року, то висновок свідчитиме радше про позитивні тенденції. Адже на Здолбунівщині нині справді активно будують, ремонтують та оновлюють низку об’єктів.

На одному з основних – ДНЗ у с. Новомильськ - зміни помітні, що називається, неозброєним оком. «Коробку» збудовано та накрито, встановлено вікна, наразі робітники виконують внутрішні роботи. Голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук стверджує, що і надалі на об’єкті працюватимуть за графіком.

У приміщенні Здолбунівської музичної школи на

вул. Пушкіна вже встановлено нові вікна.



- Не маю сумнівів у тому, що садочок буде добудовано. Різниця між тим, що мали на місці будівництва ще рік тому, і що там є зараз - разюча. Маю підстави сподіватися, що наступного року вдасться вкласти у цей об’єкт близько 10 мільйонів гривень з різних джерел, зокрема з Державного фонду регіонального розвитку, а також з обласного, районного, сільського бюджетів, - запевняє голова РДА.



Тривають зараз роботи і в Мізоцькому ДНЗ «Малятко». Щоб відкрити у цьому закладі додаткову групу на 30 вихованців, з районного бюджету раніше було спрямовано 200 тис. грн. А нещодавно з держбюджету за сприяння народного депутата Олександра Дехтярчука на капремонт цього закладу надійшло 650 тис. грн. Нині у «Малятку» вже замінили вік­на, зараз відбуваються внут­рішні роботи, утеплення приміщення, заміна системи опалення.

Звичайно, стверджувати, що всюди кипить робота, і при цьому не виникає жодних проблем, не доводиться. Бо кожен, хто «пережив» хоча б один домашній капремонт, чудово знає, наскільки важко передбачити усі тонкощі і вкластися у заплановані строки. У кільканадцять разів складніше все розрахувати та втілити у життя, якщо йдеться про бюджетні кошти та великі ремонти чи будівництва. Тож Сергій Кондрачук не приховує, що серед понад трьох десятків об’єктів є й такі, що належать до категорії проблемних. «Призове» місце у цьому переліку нині займає спортивна зала у Здолбунівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, де роботи, попри плани, досі не завершено. Хоча ця спортивна зала й мала бути повністю готова до початку навчального року.

Натомість приміщення Здолбунівської музичної школи по вул. Ясній, яке зараз активно ремонтують, вже суттєво змінило свій вигляд. Станом на початок тижня там вже реконструйовано дах, замінено вікна. Нині відбуваються внутрішні роботи, ремонт електромережі та системи опалення. Згідно з проектом, вартість робіт на цьому об’єкті становить 2 млн. грн. Фінансування відбувається з державного бюджету (кошти вдалося отримати за сприяння депутата Рівненської облради Володимира Ковальчука), і наразі до району вже надійшло 1,5 млн. грн. І хоча інша сума коштів, вочевидь, до закінчення року також надійде, під час ремонту подекуди виявляють проблеми, вирішення яких потребує додаткових фінансових вкладень.

Тим часом у приміщенні музичної школи по вул. Пушкіна вже замінили вікна. Адже ще влітку стало відомо, що проект, який передбачає капітальний ремонт системи опалення цієї будівлі Здолбунівської музичної школи з влаштуванням системи обліку теплової енергії та регулювання її споживання на потреби опалення, переміг в обласному конкурсі енергоефективності. На здійснення цих робіт з обласного бюджету передбачено спрямування понад 292 тис. грн. Проте поки що реконструкція системи опалення ще не стартувала.

- Упевнений, що розпоч­немо ці роботи найближчим часом, і їх вдасться виконати і якісно, й швидко. Що ж до звернень батьків та викладачів з того приводу, що до опалювального сезону ми усе зробити не встигли, відповім одне: працюємо у міру надходження коштів, - зазначив очільник РДА.

У найближчі дні повинен розпочатися й капітальний ремонт покриття приміщення Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва. Його здійснюватимуть за кошти з державного бюджету, отримані за сприяння депутата Рівненської обласної ради Владислава Сухляка. Відповідь на запитання про те, чому дах починають перекривати, коли на дворі осінь, традиційна: коли відбувається фінансування, тоді й стартують роботи. І з цією схемою, на жаль, наразі нічого вдіяти не можна.

Але головне, що цьогоріч позашкільна освіта отримала відчутні фінансові «вливання». І подекуди вихованці позашкілля вже мають змогу оцінити позитивні зміни. Скажімо, у Здолбунівській районній станції юних техніків вже проведено роботи з утеплення приміщень. А на останній сесії Здолбунівської районної ради з районної скарбниці було виділено 35 тис. грн. на придбання картингів для вихованців закладу.

Марина СТЕПАНЮК.