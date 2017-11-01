Як правильно убезпечувати себе при надзвичайних ситуаціях,

навчали здолбунівчан 24 жовтня

Фахівці НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області та волонтери.

Того дня поблизу ринку «Катеринівський», що у Здолбунові, розгорнули мобільний навчально-консультаційний пункт з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (МКП) Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області, котрий очолює полковник служби цивільного захисту Сергій Вовчук.

- МКП є осередком консультаційної, просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності серед жителів Рівненщини. Діяльність пункту планова, тож раз на тиждень працюємо в певному місті чи селі краю, - повідомила завідувач обласного методичного кабінету НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області Наталія Яковець. - Наша мета - озброїти людей знаннями, які у надзвичайних ситуаціях реаль­но допоможуть їм зберегти свої здоров’я та життя, запобігти біді.

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У нашому місті в роботі МКП, окрім рівненських фахівців НМЦ, взяли участь Сергій Соломчук і Сергій Степанюк - завідувач і майстер виробничого навчання Здолбунівських курсів ІІІ категорії НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області відповідно, а також інспектор Здолбунівського РС ГУ ДСНС України в Рівненській області Вадим Тишкун, волонтери - психологи РДГУ, голова Здолбунівської РО Товариства Червоного Хреста України Марія Бєлікова, представники Рівненського обласного благодійного фонду «Наше майбутнє» Людмила Матвійчук та Владислав Єфименко.



Варто відмітити, що захід зацікавив чимало місцевих жителів, причому різного віку. Від В. Тишкуна вони дізналися про найчастіші причини виникнення пожеж та те, як правильно скористатися первинними засобами пожежогасіння. Від спеціалістів РОБФ «Наше майбутнє» отримали консультації щодо запобігання так званим соціально небезпечним хворобам, відповідні друковані інформаційні матеріали та засоби контрацепції. Крім того, набули теоретичних знань і практичних навичок з надання домедичної допомоги, зокрема штучного дихання та непрямого масажу серця, на занятті, яке провела М. Бєлікова. З інтересом містяни долучилися й до тренінгу «Як діяти, якщо ви стали заручником» від психологів РДГУ, дослухалися до роз’яснень від фахівців НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області про порядок дій під час різних надзвичайних ситуацій, оглядали представлені у наметі МКП засоби індивідуального захисту, не відмовлялися й від пропонованих їм для ознайомлення тематичних брошур, пам’яток, листівок та буклетів.

Можна з впевненістю сказати, що поставлене перед ним завдання МКП виконав. Адже тепер значна частина наших земляків знатиме як і вмітиме чинити правильно у випадку тієї чи іншої надзвичайної ситуації.

Ольга ЯКУБЧИК.

Фото автора.