Новенька швидка досі не в Здолбунові

До нашого району досі не доставлено карету швидкої допомоги, ключі від якої головному лікарю Здолбунівської ЦРЛ урочисто вручили ще у липні.



Нині вона перебуває серед автівок, які чекають на розмитнення, простоюючи у гаражах. Вісімнадцять швидких мали б давно працювати у районах та містах. Проте за них досі не сплачено збір до Пенсійного фонду України за реєстрацію авто.

Автомобілі було придбано в рамках реалізації спільного проекту МОЗ України і Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Залишилася начебто формальність – сплатити транспортний збір.

Однак згодом з’ясувалося, що сума такого збору є доволі суттєвою. За інформацією головного лікаря Здолбунівської ЦРЛ Владислава Сухляка, вона становить близько 95 тисяч гривень за кожен автомобіль. Тож доки джерело фінансування не знайдуть в області, до районів швидкі не поїдуть.



- Під час закупівлі не було враховано сплату податку до ПФУ. Тому зараз проблему фінансування вирішують в управлінні охорони здоров’я Рівненської ОДА. Повинна надійти інформація про те, чи профінансує цю статтю витрат Світовий банк, чи доведеться відшуковувати фінанси в обласному бюджеті. Утім, є й застереження щодо того, щоб ці кошти не «переклали» на районні бюджети, бо 95 тисяч гривень – сума суттєва. Адже наразі і так бракує коштів на оплату праці та комунальні платежі, - зазначив Владислав Сухляк.

Під час засідання бюджетної комісії Рівненської обласної ради її очільник Юрій Благодир зазначив, що це питання вирішуватимуть протягом найближчого місяця. Сподіваємося, що бюрократичні процедури таки не затягнуться, і новенька швидка врешті обслуговуватиме здолбунівчан.

Ірина САМЧУК.