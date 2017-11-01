Мобільний консультпункт в дії

Фахівці Рівненського обласного та Здолбунівського районного центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді минулого тижня в межах діяльності мобільного консультпункту працювали на території Будеразької сільської та Мізоцької селищної рад.

Працівники Рівненського обласного центру СССДМ О. Б. Нікольченко та В. В. Кротюк, капітан поліції, старший інспектор із ювенальної превенції В. І. Поляков, лікар-гінеколог Клініки дружньої до молоді І. І. Козачок провели бесіди «Пропаганда здорового способу життя», «Особливості статевого дозрівання у різні вікові періоди», «Кримінальна та адміністративна відповідальність за вчинення злочинів, правопорушень» з учнями 5-11 класів Будеразької ЗОШ І-ІІІ ст. та КЗ «Мізоцька школа-інтернат І-ІІ ступенів» РОР і передали до цих закладів інформаційні брошури та пам’ятки профілактичного спрямування.



Спеціалісти Здолбунівського РЦ СССДМ Т. В. Стерник та О. А. Александрова відвідали шість сімей: з дітьми, яким призначено допомогу при народженні, та одиноких матерів; тих, які опинилися у складних життєвих обставинах; демобілізованих учасників АТО. Родинам було надано низку со­ціальних послуг.

За повідомленням

Здолбунівського

РЦ СССДМ.