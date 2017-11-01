Харчова промисловість

У січні-серпні 2017 р. обсяг випуску продукції підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв порівняно з відповідним періодом попереднього року зріс на 8,5 %, що на 0,3 в. п. більше, ніж у промисловості області в цілому.

Виробництво борошна зросло на 3931 т, молока рідкого обробленого - на 3501 т, йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків - на 1045 т, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого - на 317 т, масла вершкового - на 242 т, печива солодкого і вафель, м’яса свиней свіжого чи охолодженого - на 212 т по кожному виду продукції, овочів консервованих натуральних - на 192 т, сирів сичужних та плавлених - на 107 т, шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао - на 82 т, виробів ковбасних - на 80 т, напоїв безалкогольних - на 81,5 тис. дал. Водночас знизився випуск олії нерафінованої на 1720 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао - на 596 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання - на 579 т, джемів, желе фруктових, пюре та паст фруктових чи горіхових - на 325 т, соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших - на 80 т, виробів здобних - на 22 т, вод натуральних мінеральних газованих - на 7 тис. дал.



У січні-серпні 2017 р. обсяг реалізованої продукції (без ПДВ та акцизу) у виробництві харчових продуктів, напоїв становив 3205,9 млн. грн, або 14,9 % загального обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг).

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв у січні-серпні 2017 р. середньооблікова кількість штатних працівників склала 6081 особу. Середньомісячна номінальна заробітна плата становила 4228 грн., що на 32,1 % перевищило рівень мінімальної заробітної плати для працездатних осіб (у серпні 2017 р. - 3200 грн.).

Фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств до оподаткування у виробництві харчових продуктів, напоїв у січні-червні 2017 р. склав 29,4 млн. грн. прибутку, причому прибутково спрацювали більше як три чверті (76,7 %) підприємств галузі.

Головне управління

статистики

у Рівненській області.