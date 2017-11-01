Як любити дітей

Розвиток демократичного суспільства потребує виховання особистостей, здатних не тільки створювати матеріальні блага, а й бути носіями культури, духовності та гуманізму. Взаємодія «вчитель-учень» можлива лише за умови дотримання демократичного, гуманного стилю спілкування. Саме тому виховання людяності має стати одним із завдань діяльності школи й вчителя, а виховний процес бути гуманнішим і зверненим до особистості дитини.



Отож, як любити дитину? Безперечно, безумовною любов’ю. Щоб змінити людину, її потрібно любити. Щоб ознайомити з досвідом діяльності кращих педагогів області, досвідом пошуку педагогічних методів та прийомів піднесеної любові до дитини, налагодження співпраці між батьками та педагогами як духовної взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу, а також для створення і реалізації спільних ідей, на базі Мізоцького НВК «ЗОШ I-II ступенів–ліцей» 20 жовтня відбувся фестиваль гуманної педагогіки «Як любити дітей». На захід прибули науковці з міст Рівне та Дубно, педагоги з наших району та області, психологи, представники ДНЗ - ті, кому не байдуже до питань навчання й виховання дітей, формування здорового і духовно багатого покоління. Програма фесту була насиченою і цікавою: пленарне засідання, майстер-класи, круглі столи, дискусії, тренінги, обмін напрацюваннями «Перлинки мого досвіду», а також виступи провідних експертів галузі, дітей, які в художній формі ділились з дорослими наболілим. Завдяки науково-практичному характеру фестивалю його учасники отримали змогу ознайомитись з найновішими науковими віяннями у педагогіці й психології, а також проаналізувати досвід гуманізації освітнього простору, наповнення його любов’ю до дітей і всіх учасників освітнього процесу, повагою до людської гідності.

Слухаючи виступи колег, ми краще усвідомили свою відповідальність за виховання довірених нам дітей. Вважаю, що такі, як проведене у Мізочі, дійства дають можливість зазирнути в свою душу, відкрити кращі свої можливості, відчути гордість за роботу, яку ми, педагоги, виконуємо у житті.

Зважаючи на те, що людина є єдністю тіла, душі і духу, фестиваль рекомендує дорослим - батькам і вчителям: проявляти постійну дієву любов до дітей, бо на сучасному етапі відчутна потреба у новому типі стосунків, в основі яких є співпраця та відкритість, довіра й любов. А без любові й поваги до дітей усі розмови про гуманність є безпідставними.

Юлія МЕЛЬНИК,

учитель початкових класів

Здолбунівської ЗОШ I-IIІ ст. № 6,

учасник фестивалю.