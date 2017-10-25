До Здолбунівської ЦРЛ надійшла благодійна допомога

Медичний заклад отримав додаткові ліжка для стаціонару, крапельниці, комп’ютерне обладнання, морозильник, інкубатор та інші речі. Усе це - допомога від благодійників з Німеччини.

Минулого тижня упродовж майже двох годин поблизу Здолбунівської цент­ральної районної лікарні розвантажували велетенське авто з гуманітарною допомогою. Кількість та якість отриманих речей справді вражала. Майже нові на вигляд ліжка, зручні крісла для тих, хто очікуватиме прийому, крапельниці, м’які матраци, крісла для огляду... Доставили у Здолбунів і комп’ютерні монітори та системні блоки, рентгенологічне обладнання. Цікаво, що на деяких з отриманих предметів були прикріплені записочки німецькою мовою.



Такою кількістю допомоги вражений навіть головний лікар Здолбунівської ЦРЛ Владислав Сухляк. Він одразу «прикинув», до яких саме відділень передадуть отримані речі. Те, що не знайде призначення у лікарні, передадуть до ФАПів та амбулаторій у населених пунктах району.

- Ліжка поставимо у відділеннях денного стаціонару та терапевтичному. Рентгенологічне обладнання використовуватимуть у травматології, морозильну камеру для зберігання плазми встановлять у пункті переливання крові. Тумбочки та стільчики передамо в поліклініку, щоб пацієнтам було комфортніше. В акушерсько-гінекологічному відділенні встановимо інкубатор для новонароджених. А кондиціонери, після перевірки на справність, працюватимуть в операційних блоках, - повідомив Владислав Сухляк.



Благодійну допомогу зібрала у лікарнях м. Кельн волонтерка Лінда Мей. Отримав набір цих речей та передав його здолбунівчанам український БФ «Нова Країна», який очолює Ростислав Макух. До речі, цей благодійний фонд допомагає Здолбунівській ЦРЛ уже не вперше. Транспортування профінансували благодійники - Олександр Сачевчич, Ростислав Макух та Олег Сухляк.

Отож, маємо надію, що згадані вище нові надходження дадуть змогу не лише поліпшити комфорт для пацієнтів, а й швидше та якісніше їх лікувати.

Ірина САМЧУК.

На фото: приймають благодійну допомогу.