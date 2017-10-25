Нам - 140! Ми досвідчені та сучасні

Під час урочистостей з нагоди ювілею ВПУЗТ.

Легкокрилим птахом пролітають літа. І ось нашому рідному училищу вже 140 років. Поважний вік для навчального закладу - є що згадати, над чим задуматися, а найголовніше, є чим пишатися. Адже нині Державний навчальний заклад «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» - престижний освітній центр з міцною базою, окраса Рівненщини. В училищі готують кваліфікованих фахівців різних сфер, виховують національно свідомих громадян держави, духовно гармонійних особистостей. Наші випускники впевнено відкривають для себе нові горизонти у професійній діяльності, адже вони - фахівці з міцними теоретичними знаннями і практичними навичками, високими морально-естетичними цінностями, які перейняли від мудрих наставників.

Минулого тижня на свято у Здолбунівському будинку культури цементників зібралися колектив та ветерани училища, його теперішні учні та випускники, поважні гості-залізничники, усі, хто цього дня вважав за доцільне завітати на ювілей навчального закладу, який, без перебільшення, є візитною карткою нашого міста.



З часу заснування наш навчальний заклад пережив різне, назавжди в пам’яті перший випуск, воєнне лихоліття, період відбудови і становлення народного господарства. Колись однокласне залізничне училище перетворилося на сучасний заклад європейського зразка. І це не пусті слова, а факт, в істинності якого легко переконатись, побувавши в наших навчальних кабінетах, майстернях, гуртожитку... Безумовно, це заслуга колективу ВПУЗТ на чолі з директором - Русланом Івановичем Шевчуком, чий внесок у розвиток навчального закладу важко пере­оцінити.

…Збігає час, каштановим цвітом осипаються весни, жовтогарячими барвами майорять осені. Ось і ще одне наше ювілейне свято стало спогадом. Тож живи і процвітай ще довгі роки, рідне училище!

Олена ТРАЛО,

заступник директора

з навчально-виховної роботи

ДНЗ «Здолбунівське ВПУЗТ».