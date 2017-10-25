Скорботна свічка пам’яті святої

Триває мітинг-реквієм.

Минулої п’ятниці у селищі Мізоч біля пам’ятника жертвам Голокосту 1942 року відбувся мітинг-реквієм «Скорботна свічка пам’яті святої», присвячений 75-ій річниці розстрілу євреїв в мізоцькому яру. У заході взяли участь: кандидат історичних наук, завідувач аспірантури РДГУ Роман Михальчук, селищний голова Богдан Похилюк, директори, педагоги та вихованці Мізоцьких НВК і школи-інтернату, працівники будинку культури та міської бібліотеки.

Роман Михальчук розповів про трагічні події 1942 року та про сучасні дослідження трагедії єврейського населення під час Другої світової війни.

Скорботні слова співчуття звучали з вуст працівників Мізоцького БК Надії Одарчук та Тетяни Герасимчук.



Завідуюча міською біб­ліотекою Оксана Пальчевська ознайомила присутніх з книжковою виставкою «Трагедія мізоцьких євреїв», розповіла про велику кількість матеріалів з цієї теми, які є у книгозбіні та котрі можна знайти в блозі «Мізоч історичний».

У виступі директора Мізоцького НВК Раїси Овсійчук йшлося про дослідницьку роботу учнів школи з вивчення історії рідного краю, співпрацю з єврейською громадою.

Оксана ПАЛЬЧЕВСЬКА,

завідуюча міською

бібліотекою селища Мізоч.