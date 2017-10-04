Освітяни Здолбунівщини вже традиційно зустрічають своє професійне свято з гідними здобутками

Має чим пишатися й колектив Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 6. А на урочистостях з нагоди Дня працівників освіти, що відбулися у Здолбунівському РБК в середу, педагоги школи не раз під оплески колег піднімалися на сцену, аби отримати заслужені нагороди. Подяки Міністерства освіти і нау­ки України вручили вчителям фізики Володимиру Миколайовичу СКРИННИКУ та Валентині Михайлівні ВОЙТАНОВСЬКІЙ (на фото) - за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм та сумлінне виконання службових обов’язків.

Фото Ірини САМЧУК.