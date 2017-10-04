Усі барви осені

радували око тим, хто побував на виставці-конкурсі, а точніше - справжньому святі квітів, яке традиційно на початку вересня проводимо у ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту».

Цього разу творчо і з ентузіазмом до організації заходу підійшли всі учні, тож підготували чимало цікавих та змістовних барвистих композицій. І журі у складі адміністрації закладу на чолі з директором Р. І. Шевчуком було досить складно визначитись з переможцями серед такого розмаїття осінньої краси.



У підсумку найкращими визнали роботи групи № 8 (І курс «Лицювальник-плиточник. Штукатур. Маляр», майстер в/н С. І. Швець, кл. керівник Л. Й. Гигар) - І місце; групи № 5 (ІІ курс «Слюсар з ремонту рухомого складу», майстер в/н Р. В. Калинюк, кл. керівник Н. А. Поліщук) - ІІ місце та груп № 2 (ІІІ курс «Слюсар з ремонту рухомого складу», майстер в/н В. Л. Дзюба, кл. керівник С. В. Шевцова) і № 12 (ІІІ курс «Столяр будівельний, тесляр», майстер в/н С. В. Павлюк, кл. керівник М. І. Аліксійчук) - ІІІ місце. Красивими й цікавими були також композиції груп № 9 («Слюсар з ремонту рухомого складу»), № 3 («Слюсар з ремонту рухомого складу»), № 13 («Монтер колії. Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів»), № 14 («Провідник пасажирського вагона»). Аби перемогти, їм не вистачило всього кількох балів.

Переможців на ранковій лінійці нагородили грамотами та солодкими подарунками від учнівського профкому. Також усім учасникам виставки побажали натхнення у подальшій творчій діяльності.

Олена ТРАЛО,

ДНЗ «Здолбунівське ВПУЗТ».