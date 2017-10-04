І вічною зорею сяють над землею сонце, хліб і вчителя ім’я

У середу, 27 вересня, у приміщенні Здолбунівського районного будинку культури відбулися урочистості з нагоди Дня працівників освіти.

У залі зібралися молоді й досвідчені педагоги, керівництво і фахівці відділу освіти Здолбунівської РДА та райметодкабінету, профспілкових організацій, працівники, які забезпечують належне функціонування навчальних закладів. Завітали на свято й почесні гості - в. о. голови Здолбунівської райдержадміністрації Сергій Гридін, керівник апарату РДА Ігор Жовтанюк, голова Здолбунівської районної ради Олег Дацюк, секретар Здолбунівської міської ради Валентина Капітула.

Чимало приємних, щирих і теп­лих слів пролунало під час заходу на адресу учителів і вихователів, людей, які присвятили себе надважливій справі творення майбутнього нашої держави - вихованню гідних її громадян, щирих патріотів, людей працелюбних, ерудованих, доброчесних. Освітянам дякували за те, що вони вперто торують з учнями шлях до знань, намагаючись по змозі застосовувати у практиці найсучасніші галузеві технології, докладають максимум зусиль для розкриття і розвитку талантів і здібностей своїх учнів, віддають дітям свою любов, свої гарячі серця. З вітальним словом до педагогів звернулися представники влади району й міста, начальник відділу освіти Здолбунівської РДА Ігор Антонюк, голова районної організації Профспілки працівників освіти і науки України Ольга Єгорова. Поетичними рядками віншували учительство ведучі Тетяна Бурець та Роман Прилуцький - педагоги Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5.

Відзнаки різного рівня за професійну майстерність та високі досягнення на освітянській ниві отримали під час святкового заходу десятки достойників. За активну участь у житті школи та значний особистий внесок у розвиток освіти району Подяку відділу освіти Здолбунівської РДА вручили голові Копитківської сільської ради Петру Ворону. Вшанували і добрим словом, і подарунками ветеранів педагогічної праці, а також працівників ДНЗ міста.



Піднесеного настрою додали усім присутнім концертні номери, різні - яскраво-запальні і надзвичайно зворушливі. Їх підготували до урочистості творчі об’єднання Здолбунівського районного цент­ру творчості дітей та юнацтва, який очолює досвідчений педагог-позашкільник Лариса Бондарчук. Своїми виступами потішили зокрема зразкова студія естрадного співу «Юність» (керівник Михайло Така), зразковий фольклорний гурт «Жайворонок» (керівник Марина Дацюк), зразковий ансамбль спортивного бального танцю «Ритм» (керівник Наталія Буздиган), зразковий ансамбль народного танцю «Барвінок» (керівник Анатолій Крикончук), вихованець та керівник студії «Юність» Олександр Рудяк і Михайло Така, акордеоністи Михайло Джуган та Дем’ян Сомик, Катерина Довбенко з ансамблю східного танцю (керівник Катерина Верещук).

Напевно на все життя запам’ятається молодим фахівцям, які цьогоріч влилися в освітянську спільноту Здолбунівщини, урочисте отримання трудових книжок і профспілкових квитків. Їх Наталії Герус, Юлії Горчак, Надії Грабік, Анастасії Кухтицькій, Інні Москалець, Ользі Романовській, Віталію Руденку, Тетяні Татарин, Світлані Тимощук, Наталії Хлібюк та Вікторії Юрчук вручила спеціаліст відділу освіти РДА Ірина Бзита.

Також освітянам того дня зичили міцного здоров’я, оптимізму, успіхів, достатку і щастя. Нехай усі ці побажання здійсняться, а освітянська нива Здолбунівщини завжди квітне високими здобутками і учнів, і їхніх наставників, людей високого покликання, якому ймення Вчитель.

Ольга ЯКУБЧИК.

Фото з сайту

Здолбунівської РДА.