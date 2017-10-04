Електронні черги поки що у планах

Довгі черги до лікарських кабінетів – звична картина чи не в кожному медичному закладі нашої країни. Особливо ж напруженою стає атмосфера під кабінетами спеціалістів під час епідемій грипу та у період планових щорічних медоглядів.

Однак є надія на те, що з часом «живі» черги у поліклініках залишаться тільки у спогадах. Адже в Україні розпочинають впроваджувати спеціальні системи електронних черг. Такі у тестовому режимі вже працюють у деяких містах - Києві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Івано-Франківську та ін. І ті, хто вже встиг цим нововведенням скористатися, стверджують, що не лише час заощадили, а й нер­вові клітини зберегли.

Пацієнти медзакладів, де впроваджено таку систему, можуть записатися на прийом на будь-який зручний для них час, обравши спеціа­ліста, відвідати якого мають потребу. Для цього потрібен лише доступ до мережі Інтернет через комп’ютер або смартфон. Якщо такої можливості немає, записатися на прийом до лікаря можна через термінали самообслуговування чи просто у реєстратурі закладу. Система визначає вільні години для прийому, що дає змогу уникнути черг та очікування.



Для початку впровадження проекту лікарям потрібно мати тільки комп’ютерну техніку, під’єднану до Все­світньої мережі, та принтер для друку талонів, інформують розробники проекту «Поліклініка без черг». Персонал закладів обов’язково повинен пройти курс навчання, після чого може розпочинати реєструвати пацієнтів та приймати їх без черг і їхніх зайвих обурень з приводу довгого очікування.

На жаль, на Здолбунівщині наразі «Поліклініку без черг» ще не впроваджують. Керівники медзакладів стверджують, що перепоною для цього є відсутність кош­тів на технічне забезпечення проекту та неготовність до таких нововведень персоналу й пацієнтів.

Як зазначив головний лікар Здолбунівської ЦРЛ Владислав Сухляк, ні цьогоріч, ні у наступному році в очолюваному ним закладі така система, вочевидь, не запрацює, оскільки придбання техніки для забезпечення її діяльності є «дорогим задоволенням» для районного бюджету, а фінансування медичної галузі останнім часом і так недостатнє.

- Основна проблема - кош­ти. Нещодавно написав листа до Здолбунівської РДА щодо потреби фінансування придбання комп’ютерної техніки та серверів. Проте раніше, аніж у 2018-му, про будь-які зміни у цьому напрямку говорити зарано. Нині ж потрібно створити базу для впровадження електронних черг у майбутньому, - розповів Владислав Сухляк.

Той факт, що впровадження електронних черг - надто дороговартісна справа, підтверджує і голов­ний лікар Здолбунівського РЦПМД Олег Сумко.

- Лише вартість програмного забезпечення і навчання персоналу становить близько 80 тисяч гривень. А ще ж потрібно врахувати чималі суми на придбання комп’ютерної техніки, адже у кожній реєстратурі повинен бути комп’ютер з доступом до мережі Інтернет, - зазначив він.

Однак, за словами головного лікаря Здолбунівського РЦПМД, вже з наступного року у районі, можливо, запровадять електронну реєстрацію хворих на серцево-судинні захворювання. Кошти на програмне забезпечення та комп’ютеризацію амбулаторій району надійдуть у рамках реалізації проекту Світового банку «Покращення охорони здоров’я на службі у людей», який впроваджують у нашій області. Проте це нововведення стосуватиметься неширокого кола осіб та лише профілактики й лікування захворювань систем кровообігу. Усім іншим пацієнтам поки що доведеться чекати прийому у звичних чергах під кабінетами.

Ірина САМЧУК.