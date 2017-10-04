З 1 серпня 2017 року розпочав роботу Фонд соціального страхування України

У зв’язку з реорганізацією Фонду соціаль­ного страхування шляхом злиття Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з 1 серпня 2017 року всі функції та завдання, визначені Законом Украї­ни «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», забезпечуються Фондом соціального страхування України та його робочими органами.



Фонд соціального страхування Украї­ни - державний цільовий фонд, є некомерційною самоврядною організацією, що діє на підставі статуту, який затверджується його правлінням. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. Безпосереднє управління Фондом здійснюють його правління та виконавча дирекція.

Здолбунівське відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області є відокремленим підрозділом Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області, його утворено відповідно до постанови правління Фонду соціального страхування України від 24 травня 2017 року № 32.

Основним завданням відділення є реа­лізація повноважень Управління на території м. Острог, Здолбунівського та Острозького районів Рівненської області:

- реалізація державної політики у сферах соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у цих сферах;

- забезпечення надання страхових виплат та соціальних послуг, матеріального забезпечення відповідно до Закону;

- організація профілактики страхових випадків;

- забезпечення здійснення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам закладами охорони здоров’я, незалежно від форм власності, у тому числі на підставі інформації з електронного реєстру листків непрацездатності;

- організація здійснення контролю за виконанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосування в установленому законодавством порядку фінансових санкцій та накладання адміністративних штрафів;

- забезпечення проведення розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення, страхових виплат;

- забезпечення ведення обліку й звітності щодо страхових коштів.

На сьогодні у повній мірі відділенням забезпечуються страхові виплати та соціаль­ні послуги; проводяться заходи з профілактики нещасних випадків; здійснюються перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності; контролюється використання роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду. Водночас здійснюються аналіз та прогнозування надходження кош­тів від сплати єдиного внеску.

Для своєчасного матеріального забезпечення і надання соціальних послуг, подання звітності по коштах Фонду з 1 серпня 2017 року страхувальникам (підприємствам, установам, організаціям) та застрахованим особам необхідно звертатись до Здолбунівського відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області за адресою: м. Здолбунів, вул. Б. Хмельницького, 7а або за телефонами: (03652) 2-61-02, 2-55-02 з понеділка по четвер - з 8.00 до 17.00, у п’ятницю - з 8.00 до 15.45.

Світлана КОЗАЧОК,

начальник Здолбунівського

відділення Управління

виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування України у Рівненській області.

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