Що робити, аби спадщина не стала проблемою

Питання щодо отримання спадщини є одним з найактуальніших, адже з цим у певний час стикаються усі. Доволі часто виникають і проблемні ситуації. Наприклад, після смерті матері залишився будинок, на який немає жодних документів, і ситуацію ускладнює відсутність заповіту. Як діяти в такому випадку? До якого суду потрібно звертатися, і скільки це кош­туватиме? Як правильно вчинити за таких обставин, у межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!», роз’яснюють спеціалісти Міністерства юстиції.

Спадкування - це перехід прав та обов'язків (спадщини) від особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прий­няти спадщину або не прийняти її.

До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Спадкоємець, який прий­няв спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину.

Видача свідоцтва про право на спадщину на майно, право власності, яке підлягає державній реєстрації, здійснюється нотаріусом. Для цього спадкоємець має подати документи, які посвідчують право власності спадкодавця на відповідне майно.

Разом з тим відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину.

Нотаріус має перевірити подані документи та дізнатися, чи немає заборон або ареш­ту цього майна.



За відсутності у спадкоємця необхідних документів нотаріус відмовляє йому у вчиненні нотаріальної дії та роз'яснює процедуру вирішення зазначеного питання в судовому порядку.

- Справа щодо оформлення документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно, розглядається в порядку цивільного судочинства в районних, районних у містах, міських та міськрайонних судах за місцем розташування майна, - пояснює начальник Головного територіального управління юстиції у Рівненській області Іванна Смачило. - За подання позову сплачується судовий збір у розмірі 1 %. При цьому, розмір оплати не може бути меншим від 40 % розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу та не може перевищувати розміру 5 прожиткових мінімумів.

Ціна позову визначається, виходячи з грошової оцінки нерухомого майна. Вартість може бути зазначена в технічному паспорті на майно, або за результатом проведеної експертної оцінки.

До позовної заяви, оформленої відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України, додаються докази, які обґрунтовують позовні вимоги, наприклад: свідоцтво про смерть спадкодавця; архівні довідки чи витяги з рішень сільської ради про надання земельної ділянки; дозвіл на будівництво будинку; довідка виконавчого комітету сільської ради депутатів трудящих; записи у погосподарських книгах; реєстрація місця проживання спадкодавця у будинку за паспортом; технічний паспорт на будинок; сплата за комунальні послуги; документи з колгоспу про відведення в установленому порядку земельної ділянки під забудову тощо.

- Цивільна справа розглядається судом протягом недовгого строку, але не більше 2 місяців з дня відкриття провадження у справі. Та на сьогодні оформити право власності на житловий будинок в порядку спадкування можливо не тільки в судовому порядку, - коментує Міністр юстиції України Павло Петренко.

Так, спадкоємець може подати заяву і документи, необхідні для відповідної реєстрації, що підтверджують набуття спадкодавцем права власності на нерухоме майно (це може бути, наприклад, виписка з погосподарської книги), витяг зі Спадкового реєстру про наявність заведеної спадкової справи та документ, що містить відомості про склад спадкоємців, виданий нотаріусом чи уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, якими заведено відповідну спадкову справу.

Із заявою про реєстрацію прав власності на житловий будинок можна звернутися до будь-якого реєстратора (нотаріуса) в межах області. У такому випадку право власності на житловий будинок, що належав матері, буде зареєстровано за матір’ю (померлою). Після чого, на підставі відомостей з Державного реєстру прав, нотаріус має можливість видати свідоцтво про право на спадщину.

Детальнішу консультацію можна отримати, звернувшись у Рівненську юстицію за адресою: м. Рівне, вул. Замкова, 29; тел./факс (0362) 63-40-46; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , www.facebook.com/rivnejust.