“Якщо любов це - мода, бажаю бути завжди модними...”

Звернувся до читачів, презентуючи у Львові прозову збірку,

до якої увійшло його оповідання, Сергій Гридін

Під час презентації письменник був у центрі уваги.

З 13 по 17 вересня у Львові, у Палаці Мистецтв та на інших локаціях, проходив двадцять четвертий Форум Видавців. Спеціально до цієї події українськими видавництвами було випущено тисячі нових книг. Гідне місце серед їх розмаїття зайняли твори нашого земляка Сергія Гридіна.

У Львівській обласній бібліотеці для юнацтва організували презентацію його нової книжки “І паралельні перетинаються”. Повість ця адресована читачам середнього шкільного віку, але буде корисною й повчальною для старшокласників, їхніх батьків, вчителів. Книга універсальна, бо розкриває болючі для суспільства теми - неуваги до близьких, психологічного дискомфорту, впливу на свідомість юних так званих “груп смерті” у соцмережах.

Музей історії релігії в один з днів Форуму люб’язно прочинив двері для усіх, хто завітав на презентацію книги “10 історій для хлопців”. На її сторінках десятеро сучасних українських письменників розповідають про життя підлітків. Є в книзі й оповідання С. Гридіна “Ех, Одесо!”. Твори, вміщені у збірку, спонукають читачів замислитись над тим, що таке справжня дружба, подумати про людей, які поруч, і яких ми часто ігноруємо лише тому, що вони здаються нам іншими.

Обидва видання вийшли друком у “Видавництві Старого Лева”.



“Любов така” і “Така любов” - ці дві нових книги презентував у Львівському поліграфічному коледжі Української академії друкарства видавничий центр “Академія”.

Адресати “Любов така” - дорослі читачі. Оповідання, новели, етюди цієї книжки про людину, яка любить, шукає любов, квітне в ній і карається нею. Прозобукет же “Така любов” - збірка оповідань для дівчат та хлопців, котрі лишень заходять на поле любові та відкриваються їй навстіж. Така любов, наче квітка, виростає для кожного бентежно, очікувано і несподівано водночас. Вона тривожна, красива і жорстока.

Представляли книги, спілкуючись з аудиторією, Василь Теремко, Олексій Чупа, Наталія Савчук (Марченко), Софія Бенза та Сергій Гридін. На запитання: “Що таке любов?” він відповів: “Якщо любов це - мода, бажаю бути завжди модними, усе ваше життя”.

Тетяна ПАВЛОВА,

член НСЖУ, м. Здолбунів.