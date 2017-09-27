Понад сотня чотирилапих

мешкає в обійсті здовбичанки

Зазвичай ті, хто дискутує щодо проблем, пов’язаних з бездомними тваринами, дотримуються протилежних думок: одні переконують, що наші населені пункти будь-якими методами варто позбавляти від собачих зграй, інші ж стають на захист чотириногих. Однак є й ті, хто не дискутує, а реально діє задля захисту тварин і одночасно убезпечення від них громадян. Здовбичанка Ніна Кондратюк створила у своєму обійсті притулок для котів та собак, які не мають господарів, і робить усе для того, аби чотирилапі були ситими, а утримання тварин відповідало усім ветеринарним нормам.

На подвір’ї пані Ніни гостей одразу зустрічають «компанії» песиків та кошенят у клітках. З-за будинку чути гавкіт - так її вихованці реагують на те, що поблизу з’явився хтось чужий.

Нині в обійсті Ніни Конд­ратюк на п’яти сотках території живуть близько 70 собак та 40 котів. І впоратися з такою «фермою» Ніні Леонідівні дуже важко. Щодня доводиться не лише годувати живність, а й прибирати за нею.



- Ось цієї каші вистачить на один раз, - розповідає жінка, демонструючи виварку з пшеничною крупою. - А ось тут кошенятка - їх мені нещодавно підкинули. Я їх виходжую, роблю щеплення, а потім шукаю господарів. Хоч знайти тих, хто узяв би собі тваринок, надзвичайно важко.

Кошенятка та песики справді симпатичні. От тільки у тісних клітках та вольєрах їм, звісно, незручно. Велике господарство мешкає у великій тисняві. А його господиня щодня присвячує тваринам увесь свій час, намагаючись прогодувати і забезпечити такий-сякий «побут».

Доглядати бездомних тварин жінка разом з однодумцями взялася ще одинадцять років тому. Тоді й звернулася з офіційним проханням до влади, аби волонтерам виділили місце для організації притулку - 20 соток землі. У прагненні добитися виділення ділянки під притулок волонтери «дійшли» навіть до президентської адміністрації, звідки вказівку відреагувати на їхнє прохання надіслали до області.



Згодом, у 2012 році, волонтери отримали лист зі Здолбунівської РДА, в якому йшлося про те, що їм готові запропонувати дві вільних земельних ділянки для створення притулку, зазначили, і про які саме ділянки йдеться. Проте досі місця під притулок волонтери так і не отримали.

- До мене щодня телефонують люди з проханням забрати собак. Зрозуміло, що якщо тваринок не взяти, то згодом їх просто потруять… Те, що у місті та навколишніх селах потрібно наводити лад з бездомними тваринами, це факт. І я переконана, що це зробити можна. Потрібно виділити достатньо коштів на стерилізацію, щоб охопити нею і безпритульних тварин, і стерилізувати собак у селянських обійстях, аби чотирилапі безконтрольно не розмножувалися. Розумію тих, хто скаржиться, що, мовляв, бездомні тварини наводять страх на дітей, кусаються… Та якби у нашому районі був справж­ній притулок для тварин, то й проб­лема не поставала б настільки гостро, - вважає Ніна Кондратюк.

Нещодавно на одному з телеканалів вийшов сюжет про здовбицький притулок із закликом допомогти волонтерам матеріально. На жаль, суттєвої допомоги вони так і не дочекалися. Натомість за півтора місяця після виходу телеісторії про притулок до обійстя пані Ніни підкинули близько тридцяти котиків…

- От днями прокидаюся - поряд з домом п’ятеро кошеняток. І що мені з ними робити? Я всіх уклінно прошу: не везіть до мене тваринок, мені їх просто нічим годувати! - бідкається волонтерка.

З годівлею тварин справді виникають проблеми, адже притулок діє лише за рахунок благодійних внесків, які волонтери збирають у скриньки та з допомогою оголошень в Інтернеті. При цьому господині притулку доводиться не лише щодня годувати своїх вихованців, а й дбати про їхнє здоров’я. До цього Ніна Конд­ратюк ставиться дуже відповідально: лікує, робить щеп­лення, стерилізує. При цьому зі всім справляється самотужки, щодня купуючи їжу, яку часом навіть бере «у набір», доки не з’являться кошти.

Трапляється, щоправда зовсім не часто, що тварин з притулку таки забирають. А деякі вихованці по кілька років чекають на того, хто стане для них господарем. Волонтерка ж закликає усіх власників тварин ставитися до братів наших менших відповідально:

- Не бійтеся стерилізувати кішечок та собак. Краще одразу зробити це, ніж потім у холодну пору викидати на вулицю маленьких кошенят чи цуценят. Я навіть готова допомогти з цією процедурою для тваринок.

Незважаючи на всі складнощі, пані Ніна продовжує пік­луватися про всю свою велику «сім’ю», яка повністю залежить від того, чи вдасться жінці «викрутитися» та відшукати кошти на годівлю. Господиня притулку не має наміру зраджувати своїм чотириногим:

- Свого часу я зрозуміла, що краще працювати і спілкуватися з тваринами, аніж з людьми. Люди часто відповідають на добро зовсім іншим, а тваринки – лагідні, вдячні і щирі. Тому заради них готова навіть звертатися до європейських організацій захисників тварин. Адже мої підопічні потребують простору та належного піклування.

Марина СТЕПАНЮК.

Усі, хто прагне допомогти притулку коштами або кормом для тварин, можуть звертатися до Ніни Кондратюк за телефоном: 096-659-79-06. Картка ПриватБанку: 4731 2171 0720 8082.