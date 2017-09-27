Екскурсія Києвом

Учасниці поїздки в Києві.

Нещодавно матусі та сес­три учасників війни на Сході України, в тому числі тих, які стали Небесними Янголами, побували на екскурсії в Києві. Організатором поїздки виступив Здолбунівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а тому, щоб вона стала реальністю посприяв депутат Рівненської обласної ради Владислав Сухляк.

Діставшись столиці, жінки пройшлися її легендарними вулицями, у тому числі Інститутською, вклонились місцям загибелі Героїв на Майдані Незалежності. Також побували на Дніпрі, біля Маріїнського палацу, відвідали оновлений Річковий вокзал, територію Софіївського собору. У Михайлівській церкві мами мали змогу помолитися за рідних, поставити свічечки, попросити Всевишнього, щоб якнайшвидше закінчилась війна. Неочікуваною й щемливою була для мам зустріч зі своїми дітьми, а точніше - з їхніми світлинами на стіні Михайлівської церкви. Жінки побачили там фото своїх рідних і земляків та поклали до них живі квіти.



Надзвичайно цікаву та змістовну екскурсію Києвом для учасниць мандрівки провела Євгенія Пірог - письменниця, сценаристка, автор-організатор Всеукраїнської ініціативи «Додай читання», Національних рекордів Украї­ни «Срібна Книга», «Казковий гопак», міжнародного арт-буку «Добро-Дій». На згадку про зустріч письменниця подарувала жінкам книжечки своїх творів з автографами і побажаннями.

Супроводжували матусь і сестер воїнів-захисників під час поїздки директор Здолбунівського районного цент­ру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тетяна Павлова та, як медичний працівник, волонтер центру, голова Здолбунівської районної організації Товариства Червоного Хреста України Марія Бєлікова.

Тетяна ПАВЛОВА,

директор Здолбунівського

РЦ СССДМ.