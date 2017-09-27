Згуртовані прагненням плекати гідних громадян

Ювілей - це завжди свято. А ювілей школи - видатна подія не лише для колективу цього закладу та його учнів, а й для всього населеного пункту, де він розташований, і для різних куточків світу, де живуть і працюють його випускники. Ті, хто колись навчався у Здолбунівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 5, зараз є в Британії і в Німеччині, в Ізраїлі й у США, у Чехії та інших країнах. П’ятнадцятого вересня відбулись урочистості з нагоди 135-річчя від заснування нашої школи - одного з найстаріших навчальних закладів Здолбунівського району, усієї Рівненщини. А його життєпис - справжній калейдоскоп подій, особистостей і здобутків.

На сцені - учасники хорового колективу «Елегія».

Яскраві концертні номери в дарунок ювілярам

підготували також ансамбль бального спортивного танцю «Ритм» РЦТДЮ,

вокалістка Олена Ляшенко (РБК), танцювальний колектив «Сонечко»

Здолбунівської музичної школи й ін.

Шістнадцяте серпня (за старим стилем) 1882 року. Урочисто відкрито перше в Здолбунові двокласне початкове училище. У ньому чотири групи підготовчих і два класи основних (звідси, до слова, й назва училища). У підготовчих групах чотири роки учні проходили програму сучасної початкової школи, а в першому і другому класах вивчали багато предметів, як зараз у 5-8 класах.

1905 рік. Зведено новий типовий будинок училища, гуртожиток для приїжджих. Кількість учнів - близько 500. Навчальний заклад пишався своїми викладачами, 25 % з яких мали вищу освіту.

1910 рік. Двокласне училище перейменовано у Здолбунівське міське залізничне училище з підвищеною програмою навчання. Це була державна установа, яку утримувала Південно-Західна залізниця. Юні випускники училища користувались авторитетом на Волині.

В актовій залі локомотивного депо, яку це підприємство надало школі для проведення

урочистостей, вільних місць не було.



Жовтень 1917 року. Рівненську гімназію № 3 перевели у Здолбунів. Таким чином міське залізничне училище було перейменоване у класичну гімназію зі строком навчання 8 років.

1921 рік. Територія Західної України відійшла до Польщі, гімназія й училище були ліквідовані. Вчителів з роботи звільнили. Гімназія стала польською - імені Адама Міцкевича, а чотирикласне училище - семирічною школою.

Гімназія і семирічна школа діяли до Другої світової війни.

1944 рік. У місті затихли канонади зеніток, ворожі літаки перестали його бомбардувати. З мирною відбудовою відновили й школу. Її було підпорядковано Ковельській залізниці. З першого вересня 1944 року по 30 серпня 1953 року школа мала номер 5.

Розчулила присутніх пісня «Мамині яблуні» у виконанні вчителів школи-ювілярки.



1953 рік. З першого вересня школі станції Здолбуново Ковельської залізниці присвоєно номер 35.

1960 рік. У жовтні середня школа знову № 5 міста Здолбунова - під юрисдикцією Міністерства освіти УРСР.

1991 рік - під юрисдикцією Міносвіти України.

Минали роки. Школа набувала престижного іміджу. З вдячністю згадують випуск­ники 1960-1980-х років своїх учителів: О. А. Романську,

Г. Т. Турчик, О. В. Кулешу, В. В. Плахотнюк, Г. О. Кендиса, В. С. Хабету, Л. Н. Прохорову, М. С. Мелещук та ін.

Рідною на все життя стала наша школа для вчителів О. П. Підгайської, С. О. Глинських, А. М. Місікової, Н. С. Бричук, Л. В. Комар, Д. Ю. Гальчиної, бібліотекаря Л. К. Мельничук. Усі вони свого часу її закінчили, а нині успішно в ній трудяться.

Радий був зустріти в день свята свого класного керівника

М. С. МЕЛЕЩУК випускник школи, гендиректор ПАТ «Волинь-Цемент» І. О. ДАВИДЮК,

який на ювілей презентував закладу телескоп.



На сьогодні Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 5 - сучасний навчальний заклад, де у 18 класах здобувають знання 375 учнів. До їхніх послуг 18 по-сучасному обладнаних кабінетів, їдальня, бібліотека, майстерня і комп’ютерний клас з вільним доступом до мережі Інтернет.

Звісно, гідний і позитивний імідж школи створює її колектив. Очолюють його директор - Жанна Миколаївна Рудик та завучі - Олена Петрівна Підгайська і Людмила Борисівна Салюк. Більшість вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію. Гармонійно вливаються в колектив молоді педагоги. Усі ці люди віддані своїй справі, працюють творчо. І завдяки їхнім старанням учні нашого навчального закладу є призерами обласних та районних конкурсів, предметних олімпіад, змагань. На базі школи проводяться обласні та районні семінари й методичні об’єднання вчителів.

У 2016-2017 рр. учні школи вперше стали лауреатами Всеукраїнського турніру з історії у м. Запоріжжя. Команду юних знавців історії підготувала й очолила вчитель історії А. М. Місікова. Спонсором участі команди у турнірі виступив депутат Рівненської обласної ради В. О. Ковальчук.

Вітанням від учасників шкільного гуртка з вивчення

польської мови стала пісня польською «Кольорові діти».



Учитель української мови та літератури Н. Д. Сидорук стала експертом підручника «Українська мова для 9 класу» за редакцією О. Авраменка.

У нашому навчальному закладі діє дитяче об’єднання «Калинонька», члени якого є активними учасниками різноманітних шкільних заходів.

Дирекція та колектив школи активно трудяться над тим, щоб не тільки передати вихованцям знання та досвід, але й виховати їх хорошими людьми, справжніми громадянами нашої країни.

Наш навчальний заклад співпрацює з Прушковськовською школою й Університетом фінансів та управління у Варшаві (Республіка Польща). Учні та педагоги відві­дують ці партнерські заклади, беруть участь у різних заходах в Польщі, а польські колеги й учні - часті гості нашої школи у рамках міжнародного проекту «Украї­на-Польща - два сусіди». На основі цієї співпраці учні нашої школи зняли документальний фільм про слід поляків в історичному минулому України.

Чудовим виконанням «Віденського вальсу»

Олександр ЦЕХМЕЙСТРУК і Аліна ШЕВЧУК заворожили усіх.



Силами дирекції школи за допомогою спонсорів, депутатів Рівненської обласної ради В. О. Ковальчука, В. О. Сухляка, депутата районної ради

М. В. Пасічника, голови райдержадміністрації С. Ю. Кондрачука та голови районної ради

О. Є. Дацюка, випускника школи І. О. Давидюка, постійно покращується матеріальна база закладу. Обладнано сучасні кабінети, відремонтовано спортзал, замінено теплотрасу, облаштовано подвір’я, у навчальні кабінети придбано телевізори і комп’ютери.

Депутат обласної ради В. О. СУХЛЯК вручив директору школи

Ж. М. РУДИК новенький ноутбук для закладу. З подарунками

завітали на ювілей також представники районної влади, депутат

облради В. О. КОВАЛЬЧУК та ін. Подяками відділу освіти РДА

відзначили кращих з кращих працівників ЗОШ І-ІІІ ст. № 5.



З часу заснування і до сьогодні школа випустила вже багато поколінь своїх вихованців. Чимало з них роз’їхалось у різні куточки світу, чимало живуть і працюють у нашому місті. Усі вони з вдячністю згадують шкільні роки і з радістю навіду­ються до рідної школи, зустрічаються зі своїми наставниками, які скерували їх на вірну дорогу в житті.

Молодій державі потрібні освічені і виховані громадяни, які своїми знаннями і культурою виведуть її в розряд передових країн Європи та світу. В умовах євроінтеграції колектив школи шукає нові методи і форми роботи задля того, щоб наші випускники могли вільно й гідно почуватися в європейському суспільстві.

Світлана ГЛИНСЬКИХ,

Ольга ПЕТРИШИНА,

учителі Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5.

Фото Ольги ЯКУБЧИК.