По собі лишив тільки світлі спогади

Завтра, 23 вересня, виповниться два роки з дня смерті героя АТО
мізочанина Сергія Шолудька
Ніхто не знає, коли його покличе Бог, коли зорі стануть близькими, а все земне і тлінне кане в Лету. Тому краще творити добро тут і зараз.
Тим, хто своїм життям зігрівав долі інших, був Сергій Шолудько. П’ятнадцять років він пропрацював слюсарем з експлуатації та ремонту газового устаткування у Мізоцькій спеціальній школі-інтернаті і зарекомендував себе не тільки майстром на всі руки, а й щедрим, доброзичливим і чуйним за вдачею. Він завжди відгукувався на прохання допомогти.
- Це була людина-душа. Компанійський та щирий. Він обожнював свою родину, дружину і дітей. Кожне з отриманих на роботі завдань виконував відмінно, - згадує Сергія його керівник, заступник директора школи з господарської роботи Святослав Горчак.
- Якось у нас вийшла з ладу пральна машина. Ми покликали на допомогу Сергія, оскільки він до всього мав хист. Лагодив він її цілісіньку ніч. І таки зробив! - розповідає машиніст з прання і ремонту спецодягу Любов Виногродська.
- Сергій і нам завжди допомагав, - ділиться спогадами шеф-кухар Галина Пом’яновська. - Зламається щось - полагодить, ножі затупляться - нагострить. Золото, а не чоловік.
У пам’яті колег живуть тільки світлі спогади про нього, Людину з великої літери, з душею, відкритою для всього світу. Йому й усім нам Сергій, якого забрала війна, тепер усміхатиметься лише з фотокартки...
Оксана Пальчевська,
зав. Мізоцькою МБ.
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