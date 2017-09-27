По собі лишив тільки світлі спогади

Завтра, 23 вересня, виповниться два роки з дня смерті героя АТО

мізочанина Сергія Шолудька

Ніхто не знає, коли його покличе Бог, коли зорі стануть близькими, а все земне і тлінне кане в Лету. Тому краще творити добро тут і зараз.

Тим, хто своїм життям зігрівав долі інших, був Сергій Шолудько. П’ятнадцять років він пропрацював слюсарем з експлуатації та ремонту газового устаткування у Мізоцькій спеціальній школі-інтернаті і зарекомендував себе не тільки майстром на всі руки, а й щедрим, доброзичливим і чуйним за вдачею. Він завжди відгукувався на прохання допомогти.

- Це була людина-душа. Компанійський та щирий. Він обожнював свою родину, дружину і дітей. Кожне з отриманих на роботі завдань виконував відмінно, - згадує Сергія його керівник, заступник директора школи з господарської роботи Свято­слав Горчак.



- Якось у нас вийшла з ладу пральна машина. Ми покликали на допомогу Сергія, оскільки він до всього мав хист. Лагодив він її цілісіньку ніч. І таки зробив! - розповідає машиніст з прання і ремонту спецодягу Любов Виногродська.

- Сергій і нам завжди допомагав, - ділиться спогадами шеф-кухар Галина Пом’яновська. - Зламається щось - полагодить, ножі затупляться - нагострить. Золото, а не чоловік.

У пам’яті колег живуть тільки світлі спогади про нього, Людину з великої літери, з душею, відкритою для всього світу. Йому й усім нам Сергій, якого забрала вій­на, тепер усміхатиметься лише з фотокартки...

Оксана Пальчевська,

зав. Мізоцькою МБ.