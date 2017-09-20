Як жителям Рівненщини не позбутися субсидій

Понад 150 тисяч жителів Рівненщини цьогоріч користуються субсидіями. Однак незадовго до нового опалювального сезону людей непокоїть, якою буде ця соціальна допомога надалі, і чи призначать їм її взагалі, адже мінімальну зарплату підвищили. Зміни породжують чимало міфів і пліток. Мовляв, субсидії забиратимуть, а хто раніше не мав такої пільги - не зможе її оформити. Отож, про те, хто все-таки має право на субсидію, на яких умовах її призначатимуть і в разі чого можуть відмінити, у межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!», роз’яснюють спеціалісти Міністерства юстиції.

Субсидія - це адресна допомога, яка надається для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Вона є безповоротною, і її отримання не тягне за собою зміни форми власності на житло.

Субсидію на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива призначають тоді, коли житло не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення.

Якщо для опалення житлового приміщення одночасно використовується теплова енергія та/або природний газ та/або електроенергія, субсидія надається тільки на один вид палива.

На субсидію мають право: одна з зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб; особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у приміщенні на підставі договору найму (оренди) житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги; індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію; неповнолітні, які залишились без батьківської опіки - за заявою опікуна (піклувальника).



Призначення субсидій та конт­роль за їх цільовим використанням здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення.

У сільській місцевості прийом заяв з необхідними документами здійснюють уповноважені особи, яких визначають виконавчі органи сільських і селищних рад.

Субсидія розраховується залежно від кількості зареєстрованих осіб або осіб, які фактично проживають у приміщенні.

У разі, коли не всі, хто зареєстрований в оселі, проживають у ній, субсидія розраховується на осіб, які фактично живуть у приміщенні, на підставі рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної рад або утвореної ними комісії.

– Якщо документи, які підтверджують тимчасову відсутність зареєстрованих осіб, відсутні, то рішення ухвалюють на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов, - пояснює начальник Головного територіального управління юстиції у Рівненській області Іванна Смачило.

Для отримання субсидії необхідні такі документи: заява про призначення житлової субсидії та декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії; довідки про доходи (у разі зазначення в декларації інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у Державній фіскальній службі, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування, і, відповідно до законодавства, не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення); договір найму (оренди) житла (за наявності).

Документи можна надати пош­тою, у електронній формі через сайт Мінсоцполітики (https://subsidii.mlsp.gov.ua/), особисто.

– Рішення про призначення субсидії або відмову у такому ухвалюють упродовж 10 днів після подання заяви та отримання відомостей щодо доходів заявника, складу зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб, забезпеченості громадян житловою площею та комунальними послугами тощо, - коментує міністр юстиції України Павло Петренко.

Субсидію призначають з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, і розраховують: на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня; на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня.

У деяких випадках надання субсидії припиняють. Це може відбутися за поданням житлово-експлуатаційних організацій, житлово-будівельних (житлових) кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та організацій, що надають житлово-комунальні послуги, якщо громадянин не сплачує вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії, за винятком випадків, пов'язаних із затримкою зарплати чи пенсії, що підтверджується відповідними документами. Також надання субсидії припиняють у разі отримання інформації про збільшення чисельності зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Таке можливо, якщо сім'я переїжджає в іншу місцевість. Надання субсидії припиняють і в разі, якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов соціальний інспектор виявив ознаки порушення норм законодавства щодо призначення субсидії. Підставою також є заява уповноваженого власника (співвласника) житла, наймача житла у державному та громадському житловому фонді, члена житлово-будівельного кооперативу, власника (співвласника) житлового приміщення. Крім того, субсидії позбавляють, якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані, зокрема про доходи та майновий стан.

У разі, коли через несплату спожитої послуги надання субсидії припинено, громадянин набуває право на її призначення на наступний період після подання документів, які підтверджують погашення заборгованості.

За додатковою консультацією ви можете звертатися у Рівненську юстицію за адресою, м. Рівне, вул. Замкова, 29, тел./факс: (0362) 63-40-46, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , www.facebook.com/rivnejust.