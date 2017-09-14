Основні напрямки роботи “Зорецвіту”

Керівник та учасники "Зорецвіту".

Серед найефективніших напрямків роботи упродовж багаторічного існування літературної студії “Зорецвіт” насамперед варто виділити літературну творчість. Адже в студії вдалося виплекати справжні таланти. Серед них і три яскравих особистості - Надію Новицьку (Дацюк), Світлану Гірняк та Анну Юрчук. Усі вони видали друком збірочки своїх поезій. Хто - по одній, а хто й дві. Також вони не раз були володарями премій, заснованих власними силами нашого закладу, зокрема таких, як "Фестиваль Поезії" (голова журі - Степан Бабій, член НСПУ), "Парнас" (голова журі – Олександр Смик, відомий бард та поет), конкурс "Лицарі Пера" та ін. Приємно, що й досі ці три колись літстудійки займаються творчою діяльністю.

Не раз займали престижні місця на обласних і районних конкурсах і багато інших вихованців “Зорецвіту”. Наприклад, Вікторія Стецюк - III місце в обласному конкурсі "Обніміться, брати мої…", Наталія Кухарчук та Олександра Степанюк - II й III місця у конкурсі "Космічні фантазії", Наталія Остапчук - III місце в обласному конкурсі, присвяченому патріотиці, Марія Солтис, котра виборола нагороду в обласному конкурсі на кращий вірш про маму.



За програмою навчання, вихованці мають змогу ознайомлюватись з текстуально-пісенною культурою. Це - ще один з важливих напрямків роботи студії. Головне завдання у цій царині - розвивати здібності підлітків у створенні власних (авторських) пісень, які виконуються під супровід гітари. Бардівською культурою нам вдалося зацікавити молодь не лише у Здолбунові. Оволодіти грою на інструменті на аматорському бардівському рівні у літстудії допомогли не одному десятку хлопців та дівчат, і це дуже посприяло їх позитивній соціально-психологічній адаптації в наш складний час. У когорті цих обдарувань Карина Скоцик, Ілля Кушнір, Юлія Кравчук, Тетяна Шапіренко, Ольга Мельникова, Іван Волосик, Антоніна Кірієвська, Софія Антонюк, Софія Омельчук й ін. Та особливо варто відзначити тих, хто вже написав не одну пісню, а це - Лариса Браток, Анастасія Порана, Дарина Пончук, Вікторія Годун, Анастасія Макаренко.

Значну увагу в студії приділяємо й розвитку сценічної культури. Зокрема таким формам роботи, як втілення сценаріїв, показ вистав, композицій, сценок, проведення програм з діалогами ведучих. Усе це

сприяє кращому поводженню вихованців у життєвому середо­вищі, додає їм впевненості у собі, а декого надихнуло й на вибір професії. Навики зі сценічної культури безперечно допомогли вихованцям, які вибороли почесні місця у творчих змагах, декламуючи зі сцени власні твори. Серед таких літстудійців Юлія Шимкуте, Ангеліна Шандалюк, Анастасія Микитюк, Анастасія Макаренко та вже згадані вище Вікторія Стецюк і Наталія Остапчук.

Особлива традиція склалась у “Зорецвіті” й щодо розвитку сценічного діалогу. До цієї справи залучено багато вихованців, які працюють в парах. Назву кілька з них: Дарина Парчевська та Вікторія Бублей, Катерина Василейко і Валерія Бортник, Марія Парфенюк та Анна Лічутіна, Вікторія Стецюк і Олена Ніколайчук, Тетяна Гаврилюк й Ігор Колеєв.

З часу заснування юнацько-молодіжної газети “Контакт”, яка теж є своєрідною віхою в розвитку студії, а в часописі “Нове життя” публікується як газета в газеті, чисельність її журналістів постійно збільшується. "Контакт" у 2004-му започаткували з ініціативи директора нашого закладу Лариси Бондарчук й (тоді) інспектора відділу освіти Жанни Місюри за згодою на той час головного редактора Здолбунівської “районки” Володимира Дрозюка. А на сьогодні “Зорецвіт” має вагому підшивку незабутньої історії нашого закладу. Особлива її сторінка - матеріали, присвячені його непересічним талантам і керівникам. Юні журналісти пропонують увазі читачів своєрідні творчі портрети цих особистостей та інформують про їхню діяльність і здобутки. Працівникам центру творчості запам’яталися такі роботи про їхніх колег, як "Грація душі" (про Н. П. Арустамян), "Зоря сподівання" (про Л. М. Шмід), "Той, хто дарує свято" (про В. І. Стельмащука), "Мереживо долі" (про В. Й. Доліну), "З піснею в серці" (про А. В. Шеретюк), “Подарувала доля” (інтерв’ю з директором закладу Л. О. Бондарчук) та “Мої досягнення - це успіхи моїх вихованців” (розмова з

В. В. Чубаєвською). Кількість вихованців, які надавали свої матеріали для публікації за час існування “Контакту”, дає змогу говорити уже про їх невеличку “спілку”. До неї, без сумніву, входять: Надія Мейлер, Тетяна Апончик, Тамара Парчевська, Ліза Ткачук, Олександра Миронюк, Юлія Ремез, Людмила Огородник, Світлана Мороз, Анна Щавінська, Ліза Солтис, Надія Гамера, Оксана Дороценковська, Олена Ніколайчук.

Надважливим у діяльності літстудії є також напрямок розвитку творчо обдарованих дітей, висвітлення їхніх здобутків. Саме задля цього на заняттях і створюються умови, де кожен з вихованців звітує про здійснену ним роботу. А результати її пуб­лікуються, як на шпальтах газет, так і у випусках власних збірочок. Прес-центр “Зоре­цвіту” представив шанувальникам художнього слова не одне нове ім’я. Це, зокрема, Назар Пасічник, Марія Солтис, Антоніна Гомонюк, Анна Андрощук, Анастасія Микитюк та ін. Треба додати, що триває підготовка до друку книг “Погляди” Анни Ціцюри, “Теракотове Сонце” Наталії Остапчук, “Вершниця кохання” Мирослави Години, “Мій режисер” Марії Капітули, “Вогник щастя” Вікторії Стецюк, “Віч­не чекання” Марії Солтис.

Неможливо уявити собі літстудію “Зорецвіт” і без такого напрямку роботи, як масові заходи, і тут “Зорецвіт” можна назвати локомотивом у закладі.

Ось такими є основні напрямки роботи “Зорецвіту”. Нині у студії займається кілька десятків вихованців. Щороку прибувають нові, але й колишні студійці нас не забувають. Отож запрошуємо усіх, хто сповнений мрій та наснаги, долучитися до нашого дружного і творчого колективу.

Юрій БРЖЕЧКО,

керівник літстудії, і

прес-центр “Зорецвіту”.