На старт, увага, до школи!

Про дефіцит місць у дитсадках, особливості ЗНО та шкільні ремонти спілкувалися педагоги напередодні початку нав­чання.

Вчителя української мови та літератури Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Наталію Петрівну САВЧУК

нагороджено Почесною грамотою НЦ МАН України Міністерства освіти і науки України.

Старту напруженого навчального року завжди передує традиційна конференція педагогічних працівників, на якій освітяни підсумовують минулий навчальний рік та спілкуються про завдання на майбутнє. Такий захід відбувся у нашому районі 29 серпня.

Спочатку педагогів зворушливо привітали талановиті учні Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3. А згодом урочисту частину конференції продовжило нагородження 40 працівників ДНЗ та ЗНЗ району Почесними грамотами відділу освіти РДА, ради Здолбунівської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України та ін. Потому педпрацівників привітав голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук, вкотре наголосивши, що освітянська галузь є провідною у нашому районі, що й підтверджують обсяги видатків, спрямованих на її розвиток. Зокрема триває фінансування програми «Обдарований учень» та програми інтернетизації навчальних закладів. Відчули певну економію і батьки школярів, яким цьогоріч не довелося «скидатися» кош­тами на проведення поточних ремонтів. На цю статтю витрат з районного бюджету було виділено 1,7 млн. грн.

Начальник відділу освіти Здолбунівської РДА Ігор АНТОНЮК.



- Цього року така програма не стосувалася дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Та у наступному році ми їх обов’язково врахуємо, оскільки ресурсу повинно вистачити. Нині ми намагаємося вкладати кошти у поліпшення матеріальної бази. Однак варто розуміти, що руйнування відбувається швидше, аніж будівництво. Будьмо, врешті, відвертими: десятки років у цьому напрямку нічого не робилося. Тому зараз доводиться перед­усім «латати дірки». Та всі об’єкти, над якими почали працювати, обов’язково завершимо, - зазначив голова РДА, поділившись ще однією втішною новиною: учні Білашівського НВК нарешті отримають багатостраждальний шкільний автобус. Його закупівля, яку районні керманичі вже називають «колами пек­ла», нині на завершальному етапі. Тож старомощаницькі школярі з нового навчального року вже не долатимуть кілометри до школи пішки. Утім, наразі для забезпечення підвозу понад 900 учнів потрібно ще 7 шкільних автобусів, оскільки нині у районі таких курсує тільки 8.



Привітав педагогів і голова Здолбунівської районної ради Олег Дацюк, зазначивши, що попри позитивні зрушення, в галузі освіти вистачає невирішених проблем, зокрема й на законодавчому рівні.

Наболілих питань галузі не оминув увагою у своїй доповіді і начальник відділу освіти Здолбунівської РДА Ігор Антонюк. Однією з таких є недостатня кількість місць у ДНЗ Здолбунова, Здовбиці, Мізоча та Копиткового. Зараз у черзі на зарахування до садочків понад 850 дітей, але для близько 400 з них місць таки не вистачить. Тому нині триває процедура реорганізації Суємської, Новомощаницької, Маломощаницької загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів у НВК «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» з відкриттям дошкільних груп короткотривалого перебування дітей. Проводять ремонти задля відкриття додаткових груп у ДНЗ «Дзвіночок» м. Здолбунів, «Калинка» с. Уїздці та «Малятко» смт Мізоч. Триває й облаштування приміщень під групу в незавершеному будівництві ДНЗ в с. Івачків та будівництво дитсадка в с. Новомильськ. Тож, вочевидь, згодом черга таки зменшиться. Хоч батьків частини малюків, які доти вже підростуть, це навряд чи заспокоює…

Згадав головний освітянин району і про цьогорічні результати ЗНО, які, звісно, є одним з індикаторів ефективності навчання. На жаль, у низці навчальних закладів учні не підтвердили оцінок високого рівня з історії України, анг­лійської мови та інших предметів. Тож педагогам варто подбати не лише про якість підготовки школярів, а й про об’єктивність оцінювання їхніх знань.

Однак у галузі є й чимало позитивних зрушень, які помічають і педагоги, і учні, і батьки. В окремих навчальних закладах ремонтують спортивні зали, фасади та дахи, встановлюють енергоощадні вікна, облаштовують санвузли та котельні. Школи під’єднані до швидкісного Інтернету. Та найголовніше, що більшість педагогів нашого краю щодня береться до праці зі щирим прагненням навчати діт­лахів по-сучасному, виховувати їх патріотами й просто доб­рими та чуйними людьми. Тож варто сподіватися, що й у новому навчальному році наші школярі обов’язково потішать своїх батьків та вихователів, усю Здолбунівщину новими здобутками.

Марина СТЕПАНЮК.

Фото автора.

У 2016-2017 р. на Здолбунівщині:

- функціонувало 19 ДНЗ, у яких виховували 1876 дошкільнят;

- діяло 39 ЗНЗ, де навчалося 6332 учні;

- 35 учнів ЗНЗ отримали свідоцтва з відзнакою про базову загальну середню освіту;

- 7 одинадцятикласників отримали золоті медалі «За високі досягнення у навчанні» та 6 - срібні медалі «За досягнення у навчанні».

- у ЗНЗ працювало 825 педагогів;

- 2608 дітей та підлітків займалися у позашкільних навчальних закладах;

- у навчальні заклади району було працевлаштовано 19 молодих спеціалістів;

- 53 учні стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів.