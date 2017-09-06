Об’єдналися у спільній молитві

Зі щирої молитви розпочали День Державного Прапора України цьогоріч у м. Дубно, де представники усіх християнських конфесій разом з гостями з районів Рівненщини, які входять до 154 виборчого округу, зібралися на молитовний сніданок.

У країнах Європи та у США такі заходи є традиційними - молитовні сніданки в державних органах влади демократичних країн проводять уже понад 60 років. Ці зустрічі сприяють духовному єднанню та порозумінню, дають змогу поспілкуватися й звернути свої молитви до Всевишнього.

Для України ж молитовний сніданок - формат новий. Принаймні для нашого краю, адже у столиці націо­нальні молитовні сніданки під патронатом Голови Верховної Ради України за участю духовенства, політиків, бізнесменів проводять вже протягом семи років. Мета таких заходів - об’єднати усіх навколо духовних істин. Адже люди мають змогу не лише разом звернутися з молитвою до Бога, поспілкуватися між собою, а й згуртуватися, незважаючи на переконання.



Саме єднання заради миру й було основним лейт­мотивом нинішньої зустрічі. У м. Дубно такий сніданок відбувається уже вдруге - народний депутат Олександр Дехтярчук започаткував цю традицію ще торік. Нині під час сніданку у спільній молитві об’єдналися не лише представники багатьох конфесій, а й люди з різними політичними поглядами. До молитовного сніданку запросили святих отців, представників влади, військовослужбовців, митців…

- Щоранку, коли розпочинається новий день, Бог дає нам унікальну можливість: змінити ті речі, які роб­лять наше життя неприємним та некомфортним. Проте часто ми не помічаємо можливості цих змін. Насправді ж варто знайти таку змогу, побачити її. Важливо насамперед змінювати самого себе, після чого намагатися змінити світ навколо себе. І якщо ми матимемо спільну мету та віритимемо у Бога - все у нас буде гаразд, - зазначив Олександр Дехтярчук.

Кожен з промовців, які вітали присутніх на заході, говорив про важливі для усіх нас речі - потребу творити добро, молитися, дотримуватися Божих заповідей і розвивати Україну, завжди пам’ятаючи про Бога.

- Думки, які сьогодні прозвучали у цій залі, дуже важливі, і їх потрібно обов’язково доносити до нашої молоді, кот­ра розбудовуватиме країну, - зазначив міський голова Здолбунова Ігор Ольшевський, вітаючи присутніх.

Зворушливо звучали слова, звернені до Всевишнього бійцями АТО та рідними воїнів. У молитві взяла участь і наша землячка - мама загиблого Тараса Якимчука Євгенія Володимирівна. А під час виконання запрошеними колективами молитов та щемливих музичних творів у гостей мимоволі з’являлися сльози.

Вочевидь, такі заходи справді гуртують та дарують почуття надії. Адже у залі, за висловом одного з гостей, протягом зустрічі відчувалася потужна атмосфера єдності - тієї, якої нині дуже потребує наша країна.

Марина СТЕПАНЮК.