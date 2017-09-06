Як святкували у Глинську

Відзначення державних свят розпочалося 23 серпня. На площі біля сільської ради урочисто підняли Державний Прапор України. А наступного дня відбулися святкові культурно-мистецькі заходи, приурочені до 26-ї річниці Незалежності України.

З вітальним словом до громади звернувся сільський голова П. Л. Ольховець. Він щиро побажав усім щастя, добра, мудрості, з шаною згадав тих, хто виборював незалежність і тепер захищає кордони нашої держави. Хвилиною мовчання присутні вшанували героїв, які в різний час полягли за незалежність України, та поклали квіти до пам’ятників загиблим воїнам.

Потому відбувся концерт за участю гурту «Швагри МиРоВі», народного аматорського колективу «Калинонька» (кер. В. Третяк), дитячих колективів «Намисто» та «Віночок» (кер. В. Третяк). Нікого не залишила байдужим пісня «Мама» у виконанні М. Джумаги. Окрасою свята стали виконання Артемом Касічем пісні «Україна» та танцювальний флешмоб «А сорочка мамина» (кер. Н. Романюк). Завершився захід піснею «Єднаймося», яку заспівали разом народний аматорський колектив «Калинонька» і всі учасники концерту.

Святкове дійство вдалося на славу, подарувало хороший настрій та віру у краще майбутнє.

Оксана ДАЦЮК,

зав. ПШБ с. Глинськ.