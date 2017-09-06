Про проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу

Наказ військового комісара Здолбунівського

районного військового комісаріату

№ 87-АГД від 21.08.2017 року

1. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 24.02.2017 року № 44/2017 у жовтні-листопаді 2017 року проводиться призов громадян України на строкову військову службу. Явці на призовну дільницю Здолбунівського району для призову на строкову військову службу підлягають громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

2. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути на призовну дільницю за адресою: м. Здолбунів, вул. Незалежності, 22 у встановлений час з документами, що зазначені в повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути в районний військовий комісаріат до 10 вересня 2017 року, маючи при собі документи, які засвідчують особу.

3. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Здолбунівського району, зобов’язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з’явитися у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії.

4. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» керівники підприємств, установ, організацій, кооперативів та навчально-виховних закладів, незалежно від підпорядкування і форми власності, зобов’язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення їх своєчасного прибуття на призовну дільницю.

5. Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

М. Ю. ОХМАН,

т. в. о. військового комісара

Здолбунівського районного

військового комісаріату, майор.