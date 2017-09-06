Мрією зігріті на планеті доброти

Літечко - пора, якої щораз з нетерпінням очікує вся діт­вора. Адже для неї це час, коли можна насолоджуватися теплими сонячними днями, а школярам ще й не поспішати щоранку до школи, бо мають найдовші канікули. Щоправда проводити цей час малечі вдається по-різному, і тут уже багато чого залежить від можливостей та зусиль дорослих. Щоб цьогорічне літо стало незабутнім для дітей вразливих категорій: з інвалідністю, сиріт, синів і доньок учасників антитерористичної операції, з багатодітних родин та сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, дуже постаралися усі, хто долучився до організації і проведення 19 зміни спеціалізованого табору денного перебування «Романтик» Здолбунівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

«Романтики» з наставниками, волонтерами й друзями табору.

Сюрпризи, навчання, розваги...

За словами малих «романтиків», шістнадцять днів табірної зміни промайнули для них, наче одна мить. Діти мали змогу і оздоровитися, і розважитись, і здобути нові знання. Вони побували на змістовних екскурсіях у Здолбунівському районному історико-краєзнавчому музеї та Національному університеті «Острозька академія», відвідали Рівненський зоопарк, а в Рівненській обласній бібліотеці для молоді спілкувалися з відомими літераторками нашого краю Валентиною Люліч і Анною Войнарович (Лимич). Мали вони зустріч і з письменником зі Здолбунова Сергієм Гридіним.

Під час нагородження волонтерів.



Неабияк зацікавили дітей творчі заняття, наприклад, з танцю, співу, арт-терапії, які з ними проводили Вікторія Новачук, Наталія Лукашук і Яна Униченко. А також навчання з надання першої домедичної допомоги під керівництвом голови Здолбунівської РО Товариства Червоного Хреста України Марії Бєлікової.

Цьогоріч табором опікувались працівники Здолбунівського РЦ СССДМ

(зліва направо) Т. ПАВЛОВА, О. КУХАРЧУК, Т. СТЕРНИК, О. АЛЕКСАНДРОВА, К. ТИЩЕНКО.



Звісно, що «романтики» охоче брали участь у рухливих іграх і різноманітних розвагах, з інтересом малювали на асфальті, раділи прогулянкам у міському гідропарку. Та чи не найяскравіші враження отримали вони від туристичного походу за маршрутом Здолбунів – с. Святе – Здолбунів. Спортивні змаги, відвідини пасіки та господарства, де розводять форель, купання в озері, проживання в наметах, пісні під гітару, знайомство й спілкування з волонтером з Франції Антуаном, смачнюча їжа, приготована на вогні, залишаться в пам’яті дітей надовго.

Загалом кожен день упродовж табірної зміни був тематичним. Організатори включили у програму День талантів і День працьовитих дітей, День здоров’я та фізичної культури і День нових вражень, День іменинника та День сюрпризів… І кожен з них був сповнений цікавими заходами в надзвичайно позитивній і творчій атмосфері.

Сприяло оздоровленню дітей поживне харчування, яким забезпечували у кафе «Любава», «8 причал», піцерії «Манго», ланч-кафе «Центр».

Одним з найяскравіших концертних номерів був танець.

«Будьте щедрими на добро і любов…»

На переконання колективу Здолбунівського РЦ СССДМ, неможливо байдуже сприймати людські страждання, тим більше біди й тривоги дітей, навіть, якщо стикаєшся з цим щодня. І звикнути теж неможливо. Тому «Романтик», який свого часу заснували з ініціативи директора центру Тетяни Павлової, це спроба створити для найбільш соціально вразливих діток свого роду планету доброти. Таку, де серед найбільших чеснот щирість і чуйність, доброта й людяність, взаємоповага та чесніть, працелюбність і величезне бажання пізнавати навколишній світ, і де мрії втілюються у життя та не буває прикрощів від друзів і близьких. Саме тому щороку, щойно закінчиться табірна зміна, вони гуртом починають міркувати, як зробити наступний «Романтик» ще кращим, як залучити до цієї справи ще більше непересічних особистостей і де знайти підтримку, зокрема й фінансову. Планують, міркують-пропонують, вигадують, шукають, телефонують, звертаються з проханнями. І варто відмітити, що зусилля усі ці не марні. Бо на сьогодні у «Романтика» вже десятки друзів серед представників бізнесу, влади, творчих кіл, є такі й серед рідних юних учасників табору. Багато хто з цих доброчинців уже з власної ініціативи пропонує допомогу. Бо побувавши у таборі й поспілкувавшись з дітьми-учасниками, отримуєш віру у краще майбуття своєї країни, натхнення жити і працювати заради нього.

Уже кілька років поспіль допомагають «Романтику» приватні підприємці О. Болотнюк, Л. Ридош, В. Максимчук, О. Кириєвська, І. Новак, Е. Макшак, В. Єгорова, Л. Білик, Н. Даниленко, А. Цехместрук, Г. Смаль, Т. Шалигіна, А. Бишук, керівник ПрАТ «Іскра» – В. Фурманчук і Здолбунівської райспоживспілки – О. Солтис-Шолудько, Ю. Лиморенко й інші щирі серцем люди. Не одну зміну у таборі працюють з дітьми Н. Лукашук, І. Хомич,

Я. Униченко, М. Бєлікова. Поповнив лави волонтерів

О. Грушицький.

За традицією, «романтики» запрошують своїх близьких і друзів табору на закриття чергової зміни і готують для них свято-звіт. Так було й цього разу. До Здолбунівської районної бібліотеки для дітей та юнацтва, у приміщенні якої вкотре діяв табір, 22 серпня зійшлося чимало люду, завітали туди і почесні гості - голова Здолбунівської райдержадміністрації С. Конд­рачук, помічник депутата Верховної Ради України і доброчинця табору О. Дехтярчука В. Тимощук, директор Рівненського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді А. Бучак.

Про найяскравіші моменти перебування дітей у «Романтику-2017» присутні дізналися під час перегляду слайдпрезентації, а від концерту, кожен номер якого був подарунком комусь з наставників, волонтерів чи спонсорів, точно отримали заряд позитиву. Урочистим моментом святкового дійства стало вручення нагород. Так, грамоти Рівненського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді отримали керівник табору «Романтик-2017»

Т. Стерник і волонтери М. Семенюк, В. Литвинчук, відзначено такою й Н. Самолюк. Мали нагоду порадіти подарункам і діти.

Розчулила усіх власним віршем Т. Павлова. Звертаючись до батьків і рідних юних «романтиків», вона закликала їх бути щедрими на добро і любов, підтримку, обійми й ласкаві слова для своїх дітей, адже з тим, що отримають змалку від найближчих, вони йтимуть у подальше життя і творитимуть майбутнє цього світу.

Ольга ЯКУБЧИК.

Фото автора.

Марія БЄЛІКОВА, волонтер:

- Кілька років поспіль мене запрошували в «Романтик» для проведення просвітницьких бесід з дітьми як голову районної організації Товариства Червоного Хреста України. А цього літа я вперше працювала тут як волонтер. Вразило те, наскільки допитливими, ерудованими й водночас охочими до нових знань є наші «романтики». Ми проводили з дітьми навчання з надання першої допомоги, і зазначу, що байдужих серед присутніх не було. Загалом у поході юні учасники табору проявили себе якнайкраще. Атмосферу, яка панує в «Романтику», оцих надзвичайних діток не забудеш, бо вони стають частиною твого життя. І вже згадуєш дитячі обличчя, тебе хвилюють долі цих хлопчиків та дівчаток. Крім того, враз усвідомлюєш надзвичайну відповідальність організаторів табору - працівників Здолбунівського РЦ СССДМ і те, наскільки важливу справу вони роблять. Залюбки працюватиму в «Романтику» й наступного літа.

Людмила ЧЕСНОКОВА, мама учасника табору:

- Я виховую двох діток. Мій старшенький, Тимофій, в «Романтику» уже третій рік поспіль. Тут він знайшов багато друзів, отримав безліч позитивних емоцій і дізнався стільки всього цікавого й корисного. Навіть мене вже дечому вчить. Рік від року в таборі стає усе більше захопливих мандрівок, зустрічей і розвивальних заходів. Тимофій дуже задоволений і вже запитує, чи можна йому й наступного року в «Романтик». Тож сподіваюся, що все у нас буде мирно і добре, а табір обов’язково відбудеться знову.

Наталія ШЕВЧУК, бібліотекар:

- У приміщенні нашої бібліотеки «Романтик» щоліта діє вже років з п’ятнадцять. Ми дуже раді приймати у себе цих діток, спілкуватися з ними, залучати їх до різноманітних заходів. До слова, серед «романтиків» є досить активні користувачі книгозбірні.