Програма заходів з нагоди 520-ої річниці міста Здолбунів 10 вересня 2017 року

11.00-12.00 Подячний молебень у храмах міста за Здолбунів та його жителів.

Стадіон «Локомотив»

16.00 Чемпіонат області (ІІ ліга). ФК «Експрес» (Здолбунів) - ФК «Острог-Академія».

Міський гідропарк

13.00 Святкові виставки-продажі та виставки-дегустації продукції торгових марок і закладів торгівлі міста.

13.00 «Алея майстрів» - виставка-продаж робіт та майстер-класи народних умільців.

13.00 Виставки-презентації громадських організацій, релігійних громад та політичних партій;

- виставка-продаж книжкової продукції;

- дитячі атракціони, батути, велосипеди і т. п.

Головна сцена

13.00-14.30 Виступ оркестру українських народних інструментів Здолбунівської музичної школи.

13.30 Урочисте відкриття свята. Привітання міського голови та гостей.

14.30-17.00 Гастрономічний конкурс-дегустація «Майстер шеф по-здолбунівськи».

17.00-18.00 Виступи-презентації громадських організацій та релігійних громад.

18.00-22.30 Вечірня музично-розважальна програма за участю фіналістки «Голосу країни. Діти – 2» Катерини Качановської, учасника шоу «Ліга Сміху» та «Розсміши коміка» пародиста Андрія Семенчука, гурту «MelRose», рок-гурту «Жнива», ведучого Дмитра Скуратова та інших виконавців.

Мала сцена

14.30-17.30 Хіп-хоп батл «NoName».

17.30-18.00 Розважально-ігрова програма для дітей «Спритні, дружні, креативні» (ГО «УМСА»).

Спортивні майданчики

12.00 Дитячий турнір з міні-футболу.

14.00 Турнір з волейболу.

16.00-18.00 Богатирські розваги «Міцні тілом і духом».

18.00 Змагання з армспорту.

22.10-22.30 Фаєр-шоу «Енер­гія вогню». §