Що ми можемо зробити для країни?

Незалежності нашої держави лише двадцять шість. Нам судилося стати свідками великих зламів, але часи стрімких перемін тривають і досі. Над усе хочеться, щоб Україна змінювалася на краще. Проте на цьому шляху доведеться здолати ще чимало сходинок – непростих і дуже важливих.

Що саме нині заважає розбудові нашої країни, та що повинен робити кожен з нас для того, аби держава стала заможною й сильною? Про це ми поспілкувалися з нашими земляками.

Дмитро СИРОТА, депутат Здолбунівської міської ради сьомого скликання, громадський активіст:

- Перепоною для розбудови країни є відсутність прагнення до змін. Більшість людей чекає, що хтось прийде до владного керма, і все відразу налагодиться. Насправді ж потрібно бути готовими до спільної праці. Лише коли ми щодня змінюватимемо власний світогляд, країна ставатиме інакшою. Також варто пам'ятати, що ми не маємо права зупинятися у своєму розвитку. Потрібно рухатися вперед і бути готовими прожити життя у боротьбі за становлення нашої держави. Кожен українець повинен взяти на озброєння слова Джона Кеннеді: «Не питайте, що ваша країна може зробити для вас, питайте, що ви можете зробити для своєї країни».

Артур НІВЕРЧУК, одинадцятикласник Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 6, учасник обласного етапу всеукраїнської гри «Джура».

- Насправді перепон є багато. Це і зовнішній ворог, котрий загарбав Крим та частину нашої землі на Сході, і складне економічне становище, і корупція… Коли у 1991 році держава стала незалежною, українці тоді не врахували, що наша країна потребувала змін, тотальної праці та готовності громадян брати особисту відповідальність. Щоб покращити наше життя, кожному потрібно якісно робити власну справу. Ми повинні навчатися, активніше долучатися до громадського життя і щиро прагнути змін.

Наталія СИДОРУК, м. Здол­­­бунів.

- Вважаю, що нині дуже великою проблемою є бюрократизм навіть в найпростіших ситуаціях. А ще те, що частина чиновників прагне до наживи за рахунок власного народу. На жаль, ми не вчимося на помилках минулого. Адже щось схоже відбувалося ще століття тому. Вважаю, що кожна людина повинна дбати про культуру поведінки та спілкування, але при цьому не боятися висловлювати власну думку. Варто менше критикувати інших та прискіпливіше ставитися до себе.

Валентина ЛУКАШУК, волонтерка ГО «Здолбунівська сотня самооборони».

- Серед нас немає єдності, натомість панують заздрість, злоба та байдужість. Все це руйнує нас як державу та народ. Вважаю, що кожній людині потрібно щиро любити своїх рідних, домівку, місто або село, мову і країну. Тільки тоді можна буде збудувати по-справжньому вільну та незалежну державу, якій не завадять зовнішні вороги.

Записав Олександр ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ,

м. Здолбунів.