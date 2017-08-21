Понад тридцять тисяч гривень

зібрали волонтери під час благодійного концерту

Уперше волонтери єдиного в нашому районі благодійного фонду «Подаруй мені життя» провели гучне доброчинне свято з метою зібрати кошти на лікування діток, хворих на онкологічні недуги - Олександра Гусара, Анастасії Галах, Софії Кваснюк та Зоряни Стригун.

На благодійний захід, що відбувся минулої неділі на території міського гідропарку, завітало чимало здолбунівчан та гостей міста. Кожен міг обрати для себе цікаву розвагу та чудово відпочити. На сцені виступали талановиті співаки і танцюристи. Під час заходу можна було поласувати вареною кукурудзою, випічкою, солодкою ватою, шашликом, кулешем, ковбасками-гриль. Смакували гості свята і прохолодним «мохіто».



Дітлахи завзято розфарбовували гіпсові фігурки, фотографувалися з мульт­героями, стрибали на батутах та хизувалися малюнками на обличчях від майстрів фейс-арту. Також усі охочі ознайомлювались з особ­ливостями військової зброї та пробували її розбирати і складати.

Ті, хто завітав на свято, мали змогу подарувати краплинку радості діткам, заради яких й організували це дійство. Кожному з чотирьох дітей можна було придбати подарунок та залишити його у спеціальній скриньці.



Найдорожчим товаром на благодійному ярмарку були дерев’яні гойдалки для подвір’я. Одну таку придбали ще на початку заходу.

А на території гідропарку повсюди стояли скриньки для збору коштів, куди кожен вкидав символічні суми за те, щоб пострибати на батуті, посмакувати ласощами, які надали приватні підприємці та благодійники. Тож у результаті вдалося зібрати суттєву суму для хворих діток - 30988,5 гривень.

Благодійний фонд «Подаруй мені життя» діє з 2016 року. Його натхненники вже надали суттєву допомогу одному з наших юних земляків, зібравши на його лікування 275 тисяч гривень. Проте нині хлопчина потребує ще кількох курсів хіміотерапії, тож збір коштів триває.



Фонд допомагатиме не тільки діткам, хворим на рак. Засновниця БФ «Подаруй мені життя» Світлана Скринецька розповіла, що вони збиратимуть кошти і на лікування дорослих, яким діагностовано цю важку недугу. Окрім фінансової, надаватимуть ще й психологічну та моральну підтримку. Волонтери прагнуть довести кожному, що хоч рак і важка хвороба, подолати її можна.

- Люди, які захворіли, у відчаї постійно шукають тих, хто може їм допомогти в боротьбі з недугою. Тому такий фонд нам дуже потрібен. Моя родина не з чуток знає про цю проблему, як і про те, що її можна здолати, якщо діяти всім разом. Коли є підтримка, стає набагато легше це зробити, - зазначила Світлана Скринецька.

У фонді допомагають з придбанням ліків для онкохворих. Зібрані кошти використовують тільки на лікування хворих, оскільки адміністративну частину вит­рат організації забезпечує студія аніматорів, яка діє при фонді.

Разом зі Світланою Скринецькою діяльністю фонду займаються її чоловік та син. Проте жінка сподівається, що здолбунівчани долучаться до їхньої ініціативи.

У благодійному фонді зазначають, що такі заходи обов’язково проводитимуть іще. Адже допомога онко­хворим потрібна завжди.

Детальніше дізнатися про БФ «Подаруй мені життя» та ознайомитися з його звітністю можна на офіційному сайті - http://pm-life.pp.ua/.

Ірина САМЧУК.