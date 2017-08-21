Частина вулиці Северина Наливайка виглядає по-новому

Згідно з Програмою благоустрою м. Здолбунів на 2017 рік завершено роботи з капітального ремонту дорожнього покриття та тротуа­ру на частині вул. Северина Наливайка.

Об’єкт був включений до плану соціально-економічного розвитку міста на 2016-2020 роки за ініціативою депутатів від ВО «Свобода» та підтриманий депутатською більшістю.

Роботи розпочались 3 липня та завершились 3 серпня 2017 року.

Замовник робіт - КП «Здолбунівське», виконавець - ПП «МВА».

Фінансування об’єкта здійснюється за кошти міського бюджету.



Відновлення проїжджої частини додало зручності не лише пасажирам залізниці, які комфортно можуть під’їхати і підійти до залізничного мосту, а й можливість великоваговому транспорту безперешкодно завозити сировину та вивозити готову продукцію з ПрАТ «Іскра».

Директор цього підприємства В. І. Фурманчук від колективу подякував комунальникам за якісне виконання робіт, оскільки, за його словами, у приїжджих враження про місто часто складається буквально з перших кроків. А оскільки багато пасажирів у нас транзитні, і продовжують вони свою подорож через автовокзал, а водії, які приїжджають на підприємство – жителі різних регіонів України, то це гарний внесок в позитивний імідж нашого рідного міста.

Здолбунівська міська рада.

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