Аграрії фіксують рекорди,

але хліб все одно може подорожчати

Петро МОСІЙЧУК, комбайнер Юрій СЕРЕДЮК та Леонід ДМИТРУК (зліва направо).

Уже кілька років поспіль Бог обдаровує наш край сприятливими для рослинництва погодними умовами. Тому хлібороби, відзначаючи «квітку», традиційно радіють щедрим врожаям. Проте цьогоріч у наших сільгоспвиробників є всі підстави ще й занотовувати досягнення до особистих «книг рекордів». Адже деякі культури подекуди справді вродили, як ніколи.

Кожен з аграріїв, з якими довелося спілкуватися у ці спекотні, і в прямому, і в переносному розумінні, дні, розповідаючи про здобутки, обов’язково згадував головне правило хлібороба. А звучить воно так: земля дає прибуток лише тоді, коли у неї вкладати і труд, і кошти, і любов. Інакше не доводиться розраховувати не те що на рекорди, а й на віддачу від важкої селянської праці.

- Нині врожаї кращі, ніж торік, і це стосується всіх культур. Але це не лише завдяки добрій погоді, а й тому, що ми працювали так, як потрібно - тричі вносили гербіциди, удобрювали посіви, дотримувалися усіх норм так званої інтенсивної технології, - розповідає керівник ПСП «Хлібороб» Петро Мосійчук.

У господарстві цими днями якраз завершують збір ячменю, середня врожайність якого становить 55 ц/га. Вродив і ріпак - його врожайність склала близько 41 ц/га. А на 400 га добре висипала озима пшениця - у господарстві цієї культури зібрали в середньому по 68 ц/га. Ще 25 га у ПСП «Хлібороб» засіяно гречкою.



Урожай в господарстві традиційно реалізують до ПрАТ «Рівне-Борошно». Проте вже зараз хлібороби прогнозують, що восени ціна на зерно стрімко зросте. Адже, на відміну від нашого краю, у південних областях зернові вродили погано - через посушливу осінь та зимові заморозки. Аграрії подейкують, що цьогоріч у країні відчуватиметься нестача саме продовольчої пшениці. Тож прогнози про суттєве здорожчання хліба та хлібобулочних продуктів вже невдовзі можуть стати реальністю. У нашому краї, де врожай пшениці видався на славу, зростання цін на хліб, вочевидь, сприйматиметься особливо болісно…

Але як би там не було, а хліборобська праця продовжується і після того, як комбайни обмолотили останні ниви. Нині у ПСП «Хлібороб» вже сіють озимий ячмінь. А на наступний рік керівник господарства планує впровадити й деякі новації.

- Хочу спробувати посіяти соняшник. Вирощуватимемо його згідно з технологією, адже вирощувати цю культуру можна лише один рік, після чого потрібно зробити тривалу перерву, - зазначає Петро Йосипович.

У ПСП мають намір оновити «технопарк» - придбати новий комбайн замість двох старих. Коли спілкуємося про ціни на сільгосптехніку, одразу з’являється розуміння того, наскільки великі суми коштів доводиться вкладати господарям у свою справу. Щоб купити новий комбайн, доведеться викласти 3-4 мільйони гривень. Якщо ж ідеться про новенький сучасний «Claas», то його вартість може сягнути й 8 мільйонів гривень. Тому оновити техніку складно навіть аграріям, які фінансово почуваються відносно впевнено. Не кажучи вже про тих, хто молить Бога про добрий врожай і рахує кожну копійку свого прибутку…

Позатим, ті, хто віддано працює на землі, отримують віддяку у вигляді чудових врожаїв. У ПСП ПП «Здолбунівське» цими днями вже завершують збір озимої пшениці.

- Богу дякувати, врожай маємо добрий. Урожайність ячменю в середньому понад 70 ц/га, пшениця також вродила чудово - на окремих площах й до 100 ц/га. Врожайність ріпаку становить 48-50 ц/га, гороху - 49 ц/га. Тобто цього року ми отримали рекордний врожай практично всіх культур, - розповідає керуючий П’ятигірським відділком ПСП ПП «Здолбунівське» Микола Вербицький.

Рік видався сприятливим, тож «відпрацювало» все - і мінеральні добрива, і погода, і зусилля, яких доклали аграрії на полях, де нині лишилася тільки золотава стерня. Тепер важливо вдало збути врожаї. І знову готуватися до початку нового хліборобського року…

Марина СТЕПАНЮК.

Як повідомив начальник відділу АПР управління промисловості, інфраструктури та АПР Здолбунівської РДА Леонід Дмитрук, нині сільгосппідприємства району завершують збір ранніх зернових і зернобобових культур. Станом на 14 серпня їх було зібрано на 5045 га, тобто на 90 % площ посівів. Намолочено 27747 т. за середньої врожайності 55 ц/га. Зокрема з 1699 га намолочено 6177 т озимого ріпаку (середня врожайність - 36,4 ц/г, що на 2 ц більше, ніж торік). Завершено збір озимого ячменю, гороху, ярої пшениці, наближається до фінішу збір озимої пшениці - намолочено 17998 т культури за середньої врожайності 53 ц/га. Найвищої врожайності цієї культури досягнули у ПСП ПП «Здолбунівське» (73 ц/га). Врожайність озимого ячменю у цьому господарстві складає 65 ц/га, озимого ріпаку - понад 47 ц/га. У ФГ «Нива» врожайність озимої пшениці складає 65 ц/га, ярого ячменю - 45 ц/га, озимого ріпаку - 38 ц/га. Нині у господарствах готують грунт під посів озимого ріпаку, загальна площа якого становитиме 2000 га.