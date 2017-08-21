Пошуки історичних фактів тривають

У ході дослідження історії футболу на Здолбунівщині нам вдалося дізнатися чимало цікавих фактів з цієї сфери життя нашого краю. Про окремі з них ми вже розповідали у дописах, опуб­лікованих на шпальтах «Нового життя». Нині ж вкотре маємо потребу у вирішенні «проблеми», з якою стикнулися, і вже традиційно звертаємось по допомогу до наших шановних краян, читачів районної газети. Сподіваємось, що завдяки читачам зможемо уточнити деякі моменти.

Суть «проблеми» ось у чому. Маємо у фотоархіві футбольний альбом Гордія Філіповича. Ретельно його аналізуючи, ми помітили досить цікаву деталь. Рівненська команда «Сокол», у складі якої Гордій Філіпович виступав з 1925 по 1929 рік включно, майже регулярно грала у Мізочі. Свідченням цього є фотографії.



Наприклад, знімок вгорі зліва. Це 1926 р. Команда «Сокол» Ровно. Гордій Філіпович - четвертий ліворуч. Або ж світлина 1927-го року, що внизу. На ній команда «Сокол» Ровно. Перший зліва у нижньому ряду - Гордій Філіпович. На цьому фото немає посилання на Мізоч, але тло позаду команди дуже подібне до того, що на попередній фотографії. Це - наше припущення, яке потребує підтвердження. І тут ми сподіваємось на допомогу мізоцьких істориків та краєзнавців.



Ще один знімок з цієї серії (див. вгорі справа) також дуже цікавий та інформаційно насичений. Це 1929 рік. Гордій Філіпович - другий ліворуч. Ідентифіковано, що на фото зображений Мізоч, потрібно зовсім мало - документальне підтвердження.



Для повного розуміння ситуації наведемо усі наявні дані. У травні 1924 року відкрили залізничне сполучення за маршрутом «Озеряни – Мізоч». Тобто, з’явилась можливість залізницею діставатися з Мізоча у Здолбунів, Рівне та інші міста. Безсумнівно, що цією можливістю скористалися й футболісти того часу. Імовірно, що команда «Сокол» Ровно, аби популяризувати футбол, проводила товариські матчі й у Мізочі. Ці фото є беззаперечним доказом футбольного минулого Мізоча. Безумовно у Мізочі грали не лише рівняни, була там і місцева команда. Тож нині - слово за краєзнавцями та істориками Мізоча.

Одним з реальних джерел у пошуку доказів щодо історичних фактів є матеріали з періодичних видань. У Здолбунові, який був центром повіту, тоді видавали кілька газет. У 1924 р. виходив друком місячник «Супряга» - друкований орган союзу українських кооперативів в Здолбунові, редактором якого був Е. Архипенко. Перед 1925 р. виходила газета «Harcerz Zdolbunowski», практично пов’язана з футболом, адже у місті існувала й футбольна команда «Харцери». У 1926 році, 25 грудня, у Здолбунові вийшов у світ перший номер часопису «Wchod». А газета «Zycie Wolynia» («Життя Волині») № 40 (138) від третього жовт­ня 1926 р. у розділі «Хроніка Здолбунова» повідомила про випуск 1-го тижневика «Glos kresowy» («Голос краю»), редактор – осадник Голаба Владіслав.

На сьогодні ми не маємо матеріалів жодного номера цих газет, але сподіваємось, що за допомогою наших читачів нам таки вдасться відкрити нові сторінки нашої справжньої історії. Навіть один примірник згаданих вище здолбунівських газет періоду 20-х років ХХ ст., віднайдений вами, шановні краяни, допоможе відтворити правдиву історію футболу на Здолбунівщині. Особливі надії покладаємо на зусилля молодих майбутніх істориків та краєзнавців, які зуміють «виловити» потрібну інформацію в Інтернеті.

Р. S. У дописі використано матеріали, які надав Олек­сандр Гордійович Філіпович. Висловлюємо йому щиру вдячність.

Юрій МЕЛЬНИК,

Володимир МОРОЗОВ,

м. Здолбунів.