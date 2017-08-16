Низький уклін за зручну дорогу

Живемо нині у непрості часи. Та попри усі труднощі дуже втішно бачити, що у населених пунктах нашого району, де роками відчувався певний застій, нарешті почало щось змінюватися на краще. Будь-які, навіть найменші, позитивні зміни люди одразу помічають і, звісно, схвалюють. Адже ці зрушення не лише полегшують життя, а й засвідчують, що до проблем, які турбують громадян, дослухаються і намагаються їх у міру можливості вирішувати.

Хочу розповісти про те, які зміни відбулися у нашому Івачкові. Нещодавно у селі близько двох кілометрів шляху відсипали щебенем, гравієм та відсівом і якісно розрівняли. Тож тепер замість розбитого шляху маємо рівний та зручний (див. фото). При тому, що там доволі інтенсивний рух, дорога залишається рівною, не розсувається і, маю надію, прослужить людям ще дуже довго.

Досі дорога ця була в настільки жахливому стані, що іноді навіть перевізники до нашого села відмовлялися їхати. Часто вони і до мене зверталися, висловлюючи прохання, щоб хоч якось грейдером розрівняти той шлях з величезними вибоїнами. Роками доводилося його ліпити та латати. Нині ж, завдяки небайдужості влади, маємо рівну, висипану дорогу, якою водії доїжджають до Івачкова набагато швидше, не розбиваючи у численних ямах свої автомобілі. Тепер їдеш дорогою та радієш!



Приємно, що про це постійно говорять і люди у селі, висловлюючи вдячність за те, що нарешті їхні багаторічні нарікання почули. Адже протягом десятиріч на цьому шляху не один автомобіліст через ями ламав свій транспорт. А нині - дорога рівненька. І кожен, хто проїжджає нею, згадує добрим словом людей, кот­рі спромоглися настільки полегшити життя івачківцям та усім, хто проїздить крізь наше село. Відчули це поліпшення і працівники ФГ «Нива», які цьогоріч доставляли врожай з полів. «Тепер селом можна їхати, не те що раніше - яма на ямі!» - так скаже кожен водій, якого запитаєте про наші приємні зміни.

Звісно, в ідеалі хотілося б мати асфальтовані під’їзні та сільські шляхи. Однак жителі Івачкова по-справжньому щиро вдячні за те, що нині у селі є рівна і зручна дорога.

Хочу звернутися до керівництва району та щиро подякувати за те, що ми, жителі Здолбунівщини, бачимо їхні реальну роботу і небайдужість до проблем громади.

Приємно, що діяльність районної влади не обмежується лише розмовами. Обговорили, вирішили - втілили у життя, от і маємо результат доброї справи. Сподіватимемося, що з часом позитивні зміни відчують жителі кожного села нашого району. І поволі ми таки рухатимемось до кращого.

Олександр ЛАПЧУК,

керівник ФГ «Нива»

с. Івачків, заслужений

працівник сільського

господарства України. §