Проекти-переможці вже втілюють у життя

У нашому краї вже реалізовують проекти, які перемог­ли у районному конкурсі місцевих ініціатив. Нагадаємо, цьогоріч конкурсна комісія визначила вісім таких проектів. Загальна сума, потрібна на їх втілення, становить 311 тисяч гривень. Частка районного бюджету у ній - близько 200 тисяч. Про реалізацію окремих проектів розповів на своїй сторінці у мережі «Фейсбук» голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук.

Наразі у с. Лідаво практично завершено поточний ремонт тамтешнього клубу, в якому вже роками не проводили суттєвої реконструкції. Нині у приміщенні частково замінено вікна, пофарбовано підлогу та стіни. Загальна вартість втілення проекту «Створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей дітей та молоді та підвищення рівня культури громади с. Лідаво» становить майже 46 тис. грн.



А в Здовбиці реалізують проект «Тепло та затишок у бібліотеці – запорука якісних бібліотечних послуг», яким передбачено часткову заміну системи опалення та встановлення енергоощадних вікон у закладі. Як зазначив голова райдержадміністрації, цьогоріч у Здовбиці за кошти сільського бюджету було втілено багато важливих для сельчан заходів. Зокрема у селі обгородили кладовища, а нині у центрі Здовбиці зводять сучасний паркан перед будинком культури. Зроблено і ямковий ремонт частини центральної вулиці – Шосової. Також заплановано заасфальтувати цьогоріч одну з найпроблемніших ділянок шляху по вулиці Четверта. Роботи здійснюватимуть за спільного фінансування з районного та сільського бюджетів.

Вл. інф.