Триває декада благоустрою населених пунктів району

На виконання спільного розпорядження голів Здолбунівської райдержадміністрації та Здолбунівської районної ради від 7 серпня 2017 року № 359/25, з метою поліпшення стану довкілля, благоустрою, приведення в належний санітарний та естетичний стан території району та у зв’язку з підготовкою до святкування 26-ї річниці незалежності України з 10 по 20 серпня 2017 року проходить декада благоустрою населених пунктів району.

Під час декади здійснюються заходи: з поліпшення благоустрою населених пунктів; з упорядкування парків, скверів, алей, газонів, квітників, місць відпочинку; з упорядкування діючих та ліквідації стихійних сміттє­звалищ; з приведення у належний санітарний стан придорожніх смуг та автобусних зупинок; з прибирання сміття в лісосмугах уздовж залізничних колій; з упорядкування та приведення в належний санітарний стан пам’ятників, могил воїнів УПА та ін.

Не будьте байдужими, долучайтеся до заходів.