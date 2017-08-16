З Карпат повернулися з безліччю вражень

Видатний український педагог Григорій Ващенко ще у середині минулого століття напророчив неминучий розпад СРСР. Разом з тим він попереджав, що здобувши незалежність, Україна може легко таку втратити, якщо її громадяни не займатимуться, цілеспрямовано і наполегливо, патріотичним вихованням молоді.

Щоб популяризувати серед старшокласників історію боротьби за незалежність України, виховати у них любов до рідного краю і відчуття необхідності служити своєму народові, група однодумців, яка згодом стала основою Здолбунівської сот­ні самооборони, спільно з відділом освіти Здолбунівської РДА свого часу започаткувала районний конкурс юнацької творчості «За Україну, за її волю». Цьогоріч його переможцями стали 24 учні шкіл району.



За традицією, активісти Здолбунівської сотні самооборони організували для переможців конкурсу мандрівку до Карпат. До неї долучилися також хлопці з місцевого Національно Корпусу.

Тож двадцять дев’ятого липня, ставши табором між горами, неподалік села Тухля Сколівського району на Львівщині, учасники подорожі встановили щоглу і під Державний гімн України підняли прапор. Право це зробити надали учасникам бойових дій Петру Солтису, Олександру Войцеховському та Андрію Осадчому. Після урочистого шикування група піднялася на оспівану Іваном Франком гору Захар Беркут, з вершини якої було видно, як на долоні, село Тухля, залізницю, стрімку гірську річку. Помилувавшись краєвидами і зробивши фото на пам'ять, весела компанія повернулась до табору, де усі залюбки посмакували українським борщем зі сметаною, звареним у казані на козацькій тринозі.

По обіді ми відвідали приватний місцевий історичний музей, що створив учасник бойових дій на Сході України сільський голова Тухлі Андрій Ткачик. Колекції, яку зібрав пан Андрій, можуть позаздрити столичні музеї. Безліч амуніції, зброї, частина якої дуже гарно збереглася, а головне, щирість та непідробна любов до Батьківщини власника музею, викликали захоплення в нашому товаристві. Діти мали змогу оглянути експонати, взяти їх до рук, сфотографуватися зі зброєю в одностроях часів Першої та Другої світової воєн, послухати історії про Карпатський край та його славних захисників.

Після вечері всі зібралися навколо ватри і допізна співали під гітару українських народних, повстанських та стрілецьких пісень.

У неділю, помолившись «Отче наш», ми вирушили до Меморіалу українським січовим стрільцям на гору Маківка. Від учнів однієї зі шкіл цього краю почули підготовлену для гостей зі Здолбунівщини емоційну та змістовну розповідь про бої за Маківку, українське стрілецтво, лицарським духом котрого захоплювалася вся тогочасна Європа.

Склавши шану загиблим за волю України молодим стрільцям, більшість яких були ровесниками юних учасників мандрівки, ми повернулися до табору, де із зібраних дорогою грибів зварили смачну юшку.

Купання у стрімкій гірській річці позбавило від фізичної втоми й додало бадьорості стомленим мандрівникам. Додому всі поверталися в доброму гуморі, збагачені новими враженнями та переповнені емоціями.

Від Здолбунівської сот­ні самооборони хочу подякувати голові РДА Сергію Конд­рачуку, начальнику відділу освіти Здолбунівської РДА Ігорю Антонюку, народному депутату Олександру Дехтярчуку, генеральному директору «Волинь-Цемент» філії ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» Ігорю Давидюку, директору ПрАТ Здолбунівський завод пластмасових виробів «ІСКРА» Володимиру Фурманчуку, приватному підприємцю Святославу Клочку за допомогу в організації і проведенні конкурсу та мандрівки до Карпат його переможців.

Юрій ПШЕНИЧНИЙ,

голова Здолбунівської сотні самооборони.

Більше фото - на сайті Здолбунівської сотні

самооборони.

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