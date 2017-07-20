Кластер "Натуральне молоко": вивчали досвід роботи сімейних ферм

11 червня за організації Кластеру Натуральне молоко та компанії Укрмілкінвест» відбувся ознайомчий візит на діючі сімейні молочні ферми Бродівського району. З метою переймання досвіду створення та функціонування сімейних ферм, делегація з Рівненської област відвідала на Львівщині кооператив «Покрова» (територія Заболотцівської громади), який вже 9 років розвивається і набуває масштабів. Команду небайдужих людей Здолбунівщини очолив Начальник АПК Здолбунівської держадміністрації Л.П. Дмитрук.

В ході зустрічі, директор кооперативу, і одночасно власниця однієї з сімейних ферм, які входять до нього, Люба Клубок, люб'язно поділилася досвідом функціонування кооперативу і сімейних молочних ферм його членів. Окрім відвідання родинної ферми самої Люби Клубок, делегація побувала на пасовищі в селі Заболотці, де побачила, як функціонує кооперативна послуга доїння корів на пасовищі. Загалом, таких родинних господарок на Львівщині вже 30 і надалі планують відкривати ще десять.

Виїздний семінар був надзвичайно цікавим та натхненним ще й завдяки Івану Панькову, очільнику ЛАДС (Львівської аграрної дорадчої служби), який започаткував створення сімейних ферм і надалі продовжує сприяти розвитку молочного фермерства. Пан Іван супроводжував делегацію протягом всього візиту, запалюючи впевненістю та оптимізмом до започаткування нової справи.

Сповнені позитивними емоціями та вражені побаченим, Кластер Натуральне молоко з однодумцями планує вже до кінця року запустити сімейні ферми на Здолбунівщині та Дубенщині. Нагадаємо, що для реалізації проекту розроблена спеціальна програма підтримки, яка включає надання для кожної сімейної ферми безповоротної фінансової допомоги в сумі 40 тис.грн. та можливість придбання худоби в лізинг. Проект, окрім іншого, здійснюється за підтримки компанії Укрмілкінвест, яка пропонує сімейним фермам повний технологічний та консалтинговий супровід. Відбір зацікавлених у створенні сімейних ферм ще триває, тому активних, цілеспрямованих людей просимо звертатися до Кластеру Натуральне молоко, який посприяє втіленню вашої мрії.