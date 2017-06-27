Сімейні ферми на Рівненщині

ТОВ «Укрмілкінвест», засновник кластера «Натуральне молоко», має намір реалізувати на Рівненщині успішний львівський досвід створення сімейних ферм із залученням власних коштів та коштів канадського уряду.

Тринадцятого червня компанія «Укрмілкінвест» організувала зустріч сільських голів, голів об’єднаних громад та фермерів з кількох районів Рівненської області. Здолбунівщину на цьому заході представляли начальник управління промисловості, інфраструктури та АПР Олександр Іванюк, 8 голів сільських рад та 12 осіб, які виявили бажання долучитися до справи створення сімейних ферм.

Зустріч відбулася у Дубенській райдержадміністрації. Партнер «Укрмілк­інвесту», член кластера, президент Національної асоціації дорадчих сільськогосподарських служб України Іван Паньків презентував українсько-канадський проект «Розвиток молочного бізнесу в Україні», який стартував у 2014 році в Львівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Херсонській областях за фінансової підтримки канадського уряду, і передбачає створення кооперативів сімейних ферм, що спеціалізуються на виробництві молока. На Львівщині втіленню цього проекту передувала копітка робота зі створення сімейних ферм, яка розпочалася ще у 2009 році теж за підтримки канадців. За 8 років на Львівщині створено 30 сімейних ферм з поголів’ям не менше 10 корів.



Представники кластера «Натуральне молоко», який об’єднує господарства західного регіону, що спеціалізуються на виробництві молока, переконані: львівський досвід розвитку малого та середнього агробізнесу можна і потрібно запровадити на Рівненщині, зокрема на Здолбунівщині, де працює базове господарство ПСП «Україна».

Основний напрямок проекту – розвиток мережі реальних 10-12 кооперативів, які будуть обслуговувати сімейні ферми.

- Асоціація працює у 14 областях України. У переліку послуг є такі специфічні, як, зокрема, педикюр для корів або очищення ратиць. І не тільки це. Представники Асоціації практично допомагають в обладнанні невеликих, на кілька корів, доїльних залів, придбанні техніки для кооперативів, наданні послуг самостійно створеною лабораторією молока. Ми даємо селянам те, що не горить, не тоне і не гниє – інформацію та знання, – формулює своє основне завдання Іван Паньків.

Ось уже півроку з ним постійно контактують зас­нов­ник кластера «Натуральне молоко» та власник ТОВ «Укрмілкінвест» Михайло Корилкевич і модератор кластера Мирослава Олійник. Вони привозять фермерів з Рівненщини до сусідів-львів’ян, бо у тих є чому повчитися.

Фінансова допомога потенційним сімейним фермам, за словами фінансового директора ГК «Монстера» Людмили Іващук, полягає у наданні кредиту на придбання обладнання на суму 80 тис. грн., 50 % якого є безповоротною фінансовою допомогою. Єдина умова від позичальника: все молоко фермери здаватимуть на господарство-позичальника. Крім цього, до закупівельної ціни на ринку кластер готовий доплачувати 1 гривню за кожний зданий літр молока.

- Проект заслуговує на увагу, – поділився враженням від презентації фермер з села Буща Юрій Нечипорук. – Це відповідь тим, хто вважає молочну галузь безперспективною. Я утримую 10 голів худоби і всерйоз задумався над умовами спів­праці, які пропонує кластер «Укр­мілкінвест».

Організатори презентації проекту чекають на зворотній зв’язок. А засновник кластера «Натуральне молоко» Михайло Корилкевич розраховує на успіх розпочатої справи.

- Мене здивувало, що на Львівщині є 30 сімейних ферм, а в нашій області малий аграрний бізнес не розвивається, - розповів Михайло Корилкевич. - Звернулись за допомогою до Львівської аграрної дорадчої служби. Там не відмовили, але сказали зачекати, принаймні рік, бо це ж канадські гроші. Але ми не можемо чекати і вирішили розпочати роботу вже. Це хороший проект, який піднімає економіку села. Хочемо, щоб селяни розуміли, що добре заробляти можна не лише важкою працею за кордоном. Насправді за великого бажання можна зробити життя щасливим у своє­му селі.

Юрій ШЕСТАЛЮК,

м. Дубно.