І сюрпризи, і незабутні враження

отримали гості свята «Щасливе дитинство»

Яскраве сонечко першого дня літа дарувало довго­очікуване тепло, а дітлахи тим часом малювали крейдою на асфальті свої мрії – ті, які повинні здійснювати дорослі, щоб дитинство було по-справжньому щасливим.

Саме таку назву - «Щасливе дитинство» - мало свято, яке відбулося 1 червня з нагоди Міжнародного дня захисту дітей у міському парку Здолбунова. Тоді сюди завітали діти учасників АТО та вимушених переселенців, з багатодітних сімей, з родин, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також дітки з особливими потребами.



Маленькі учасники заходу уже через кілька хвилин знайомства активно спілкувалися, ділилися на команди, а потому розгадували загадки, ребуси та змагалися у вікторинах, які підготувала начальник відділу активної підтримки безробітних Здолбунівського РЦЗ Надія Білоус. У ході азартних змагань вони дізналися багато нового про особливості та різноманіття професій.



Завітав на дитяче свято і заступник голови Здолбунівської райдержадміністрації Сергій Гридін, який не лише привітав усіх гостей, а й активно допомагав діткам зображати їхні мрії. Розповів Сергій Гридін діткам і про цікаву книжку «Тату, почитай!» та вручив кожній родині її примірник й інші подарунки. Адже дитяче свято не може обійтися без сюрпризів! Тож малеча поверталася додому з канцтоварами і наклейками від РЦ СССДМ та районного центру зайнятості, кукурудзяними паличками від мінімаркету «Центр», смачним морозивом від депутата Рівненської обласної ради Владислава Сухляка. А найголовніше – з чудовими враженнями, які цього дня їм подарували дорослі.

Захід провели директор Здолбунівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Павлова, фахівці з соціальної роботи Тетяна Стерник та Ольга Кухарчук, а також волонтери Ірина Хомич та Михайло Семенюк.

Вл. інф.