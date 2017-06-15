З надією, що все буде добре

Минулої неділі на подвір’ї парафіяльного будинку костелу Святих апостолів Петра і Павла у Здолбунові вирувало святкове дійство з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, організоване Товариством польської культури Здолбунівщини за сприяння Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку та підтримки бізнесовців. Заходу цього дуже очікувала дітвора, адже він є традиційним, щорічним, а ще - чудовою нагодою не лише розважитися, відпочити та продемонструвати свої таланти. Отож і готувались дітлахи заздалегідь. Створені ними вишивки, вироби декоративно-прикладного мистецтва та живописні картини дорослі мали змогу не тільки побачити у виставкових експозиціях, а й придбати з благодійною метою. Виручені кошти спрямують на закупівлю спортінвентарю для інтернатних закладів та інші їхні потреби. А скільки труду було вкладено у підготовку творчих номерів!



Цьогоріч учасниками свята стали понад дві сотні хлопчиків і дівчаток - дітки з особливими потребами, з малозабезпечених родин та тих, які опинилися у складних життєвих обставинах, сироти і ті, хто зростає без опіки батьків. Місцеві - учні ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 і № 5, підопічні Здолбунівського РЦ СССДМ та користувачі РБДЮ. І приїжджі - підопічні Костопільського РЦ СССДМ, вихованці Олександрійської ЗОШ-інтернату І-ІІІ ст., КЗ "Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей", що теж у с. Олександрія Рівненського району, Великомежиріцької спеціальної ЗОШ-інтернату I-II ст. (Кореччина), Відокремленого дошкільного закладу “Сонечко” м. Ківерці й ін. Прибули також представники парафії Св. ап Петра і Павла м. Рівне, Товариств польської культури Острожчини і Дубно, Спілки поляків України в Шепетівці. Не лишились байдужими і завітали на захід заступник голови Здолбунівської районної ради Олександр Бухало, працівники Генерального Консульства Республіки Польща в м. Луцьку - Консул Кшиштоф Савіцкі, Віце-консули Анета Ксель та Тереса Хрущ.



Початком свята, як і зазвичай, стала щира молитва присутніх про мир і щасливе дитинство для малечі під час служби Божої, яку очолив настоятель костелу о. Анджей Щісловіч. Потому дорослих і дітей зі сцени вітали голова Товариства польської культури Здолбунівщини Софія Михалевич, Олександр Бухало, о. Анджей і о. Зємовіт. Пані Тереса Хрущ побажала малечі завжди мати тільки усміхнені личка, а батькам та педагогам - натхнення й успіхів у вихованні дітей. Доєдналась до промовців і Барбара Влодарчик - вчителька суботньо-недільної школи з вивчення польської мови при Товаристві польської культури Здолбунівщини. Вона підготувала цікаву розповідь про польського інженера й художника Адама Хмельовського, великого благодійника, який своїм життям і вчинками заслужив прилучення до сонму святих як Брат Альберт і пошану аж настільки, що в Польщі 2017-й проголошено роком його імені. Пані Барбара закликала дорослих до доброчинності, крім того, подякувала своїм учням за сумлінність у навчанні, а всій здолбунівській громаді - за привітність і доброзичливість, адже після дворічної каденції в Здолбунові вона залишає наше місто. І хоч прощання з вчителькою було трохи сумним моментом свята, гідний виступ її учнів потішив усіх. Вони подарували глядачам справжню казку - з характерними героями, чудовими костюмами і декораціями, музичним супроводом. Була це інсценізація усім відомого “Кота в чоботях” польською мовою.



Подбали організатори дійства й про те, аби діти мали змогу чогось навчитися, і запросили на свято професійних художників арт-студії “П’ятерня”, що діє в Луцьку. Вони та їхні учні, підлітки-волонтери, провели для учасників заходу низку мистецьких майстер-класів, а також охочим пропонували боді-арт. Приготували для гостей і почастунок - традиційні канапки, тушкована капуста з відвареною картоплею, смажені на грилі ковбаски смакували усім. А хіба можна уявити дитяче свято без розваг? Можливості пострибати на батутах, покататися на машинках, отримати в подарунок повітряні кульки малеча дуже раділа.

Гарного настрою додала присутнім велика, яскрава й різножанрова концертна програма, яку вели Діана Матвійчук і Максим Піщук. Глядачів вразили виступи учасниць циркової студії “Каскад” Костопільського будинку школярів та юнацтва, вони дружно аплодували найменшим учасникам концерту і дебютантам свята - вихованцям дошкільного закладу “Сонечко” м. Ківерці, а також виконавиці східного танцю учениці місцевої ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Каріні Кочурі, співакам Дарині Олексійчук та Вероніці Радець з Костополя, Софійці Полозун з Шепетівки, здолбунівчанкам Анні Горпинич й Анастасії Порані, гурту парафії Св. ап. Петра і Павла

м. Рівне та багатьом іншим юним артистам.

Завершили святкове дійство піснею у виконанні Діани Матвійчук, життєствердна наз­ва якої – “Все буде добре” –

уособлює сподівання на майбутнє кожного з нас, незалежно від віку. Постараймось разом, щоб воно таки стало дійсністю.

Ольга Якубчик.

На фото: фрагменти і учасники свята.

Фото автора.