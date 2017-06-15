Заробітна плата працівників Рівненщини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у квітні 2017 р. становила 5452 грн. (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб з кількістю найманих працівників 10 і більше) та перевищувала в 1,7 раза розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн.). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 42,69 грн.

Порівняно з квітнем 2016 р. номінальна заробітна плата збільшилася на 37,9 %, або на 1499 грн., реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) - на 22,1 %.



Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваною в області у квітні 2017 р. традиційно була: робота працівників підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (10465 грн.), виробництва електричного устаткування (8742 грн.), фінансової та страхової діяльності (7682 грн.), виробництва меблів (7374 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (7287 грн.).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4145 грн.), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4252 грн.), освіти (4918 грн.) на 24-9,8 % менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників пош­тової та кур’єрської діяльності (2774 грн.), з надання інших видів послуг (3520 грн.), тимчасового розміщення й організації харчування (3637 грн.); серед промислових видів діяльності - на підприємствах з виробництва іншої продукції (3113 грн.), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (4085 грн.), виробництва гумових та пластмасових виробів (4117 грн.).

ГУС у Рівненській області.