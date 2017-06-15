Зібрали понад дві тисячі гривень

Благодійний забіг «Діти Здолбунівщини», приурочений до Міжнародного дня захисту дітей, відбувся у нашому районному центрі 4 червня. Захід організували Rivne running club, Товариство Червоного Хреста України і Здолбунівська райдерж­адміністрація. Проводили забіг не лише задля пропагування здорового способу життя, а й з благодійною метою: зібрати кошти на лікування Руслана Мартинюка з Мізоча і Владислава Лебедєва зі Здолбунова. Кожен міг вкинути до скриньок волонтерів ТЧХУ певну суму і таким чином допомогти хлопчикам.

Зареєстровані учасники отримали персональні номери та національну символіку. Спочатку учасники забігу під керівництвом чемпіонки України з легкої атлетики у бігу на дистанцію 400 метрів, члена Національної збірної з легкої атлетики рівнянки Катерини Климюк зробили розминку, а потім усі гуртом стартували з площі Героїв Майдану за маршрутом: вул. Фабрична - вул. Незалежності - вул. Гетьмана Полуботка - вул. Грушевського - площа Героїв Майдану.

Першим фінішував восьмикласник Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Владислав Яковчук, другим - дев’ятикласник цього ж навчального закладу Вадим Боярчук, третім - семикласник Здолбунівської гімназії Артем Бартош.

Загалом у заході взяли участь 80 людей різного віку. Всі переможці отримали від Rivne running club подарунки. Нагородили і наймолодшого та найстаршого учасників забігу - п’ятирічну Єву Гонтар та 45-річного Миколу Орлова. А найактивнішим учасникам спортивної вікторини вручили календарики та магніти.

У забігу взяли участь і воїни АТО. Один з них, активіст Національного Корпусу Дмитро Дибус, поділився своїми враженнями:

- Мені дуже сподобалося. Учасники й організатори зробили хорошу справу – допомогли дітям та й самим собі, адже спорт - це життя і майбутнє. Вважаю, що такі заходи варто проводити й надалі.

Загалом під час забігу вдалося зібрати 2400 грн., їх розділили порівну і передали рідним Руслана Мартинюка і Влада Лебедєва.

Усі, хто не встиг долучитися до збору коштів під час забігу, можуть це зробити, переказавши гроші на карткові рахунки батьків хлопчиків. Контактні дані: Алла Ростиславівна Лебедєва, тел. 067-738-97-35, рахунок: Приватбанк, № 4149 4978 5955 7102; Наталія Анатоліївна Мартинюк, тел. 096-767-13-48, РФ АТ Ощадбанк, МФО банку 333368, код банку 09333401, рахунок 2909690609, номер рахунку 2620 2000 7505 14.

Ірина САМЧУК.