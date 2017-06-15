Пишемо історію Здолбунова разом!

Досліджуючи історію розвитку футболу у Здолбунові, ми прагнемо залучити до цього процесу жителів нашого міста. І завдяки співпраці з газетою «Нове життя» постійно отримуємо допомогу від читачів видання. Нині у своїй добірці маємо унікальні фото з футбольної історії Здолбунова, які потребують документального підтвердження.

Зворот фотокартки.

Деякі з них вже знайомі читачам. Це світлини з архіву Тетяни Петрівни Поп­чук, на одній з яких зображена перша футбольна команда Здолбунова, на іншій - 21 гравець здолбунівської команди (див. «Нове життя» від 20 листопада 2015 р.). Орієнтовна дата, коли зроблено другу світлину - 1918 рік. За спогадами Петра Андріановича Попчука, саме тоді було створено другу команду.



Та оскільки на згадуваній першій світлині футбольна форма у гравців дуже якісна, в нас виникли сумніви, що на ній зображена команда Здолбунова. Але цікаві й цінні матеріали Державного архіву Рівненської області (ДАРО) таки підтверджують гіпотезу про причетність зображення на цьому фото до нашого рідного міста. Незаперечний факт, що зображені на ньому П. А. Попчук та О. Є. Огородник. У списках інженерів і техніків Здолбунова (ДАРО, Ф 203, Опис 5, Справа 12) за 1927 рік значаться: Василь Веснявський (1897 р. н.), Володимир Коларж (1900 р. н.), Михайло Романюк (1898 р. н.), Петро Попчук (1899 р. н.), Олександр Огородник (1900 р. н.). У списках виборців

м. Здолбунів за 1935 рік (ДАРО, Ф 203, Опис 1, Справа 331) значиться технік Вячеслав Крейчи (1897 р. н.). Це саме ті прізвища, які є у списку зі спогадів Петра Поп­чука.

Важливим доповненням цієї гіпотези є фото з сімейного архіву Тетяни Петрівни Попчук, зроблене в Одесі 19 грудня 1916 року (див. справа вгорі). Петро Андріанович Попчук на ньому 17-й у третьому ряду, якщо вести відлік справа наліво. Рукою П. А. Попчука на звороті світлини написані прізвища: Івашко, Романюк П., Михальський, Грищенко, Чижевський, Продан, Куцко, Манько (чи Машко). Дуже сподіваємось, що серед наших читачів знайдуться люди, в сімейних архівах котрих є така ж світлина, та допоможуть нам дослідити історію рідного міста.

На той час це була технічна еліта Здолбунова. А ще ж була й гуманітарна еліта (освітяни, лікарі, юристи). Цілком можливо, що хтось з наших футболістів належав до цієї когорти. Але, навіть беручи до уваги лише техніків, маємо 7 осіб, а з врахуванням Олександра Шугаєва - 8. Тобто це була не робоча команда, а команда інтелігенції, чи еліти. Цей факт цілком логічно пояснює наш первинний сумнів у достовірності даних про зображених на фотографії футбольної команди Здолбунова. Адже майже у всіх, хто вперше бачив це фото, виникав подив щодо дизайну і якості футбольної форми. Це цілком закономірно, адже ми міркували досить шаблонно: футбольна команда - робоча команда з відповідними атрибутами. Нині ж усі сумніви розвіяно: ми справді впевнені, що це здолбунівська команда. Основна професія наших футболістів пояснює й рік заснування команди. Зараз достеменно відомо, що Огородник з 1915 по 1918 рік навчався у Києві в технічному училищі № 1, а Попчук - в Одеському залізничному технічному училищі. Відповідно, з різницею у 2-3 роки навчалася й реш­та наших «техніків-футболістів». Ймовірно, що саме в Києві та Одесі вони познайомилися з футболом, а вже у Здолбунові організували першу в місті футбольну команду і продовжували грати в улюблену гру.

Але ці наші припущення нічого не варті без документальних підтверджень. Такими можуть бути: відповідні особисті документи (паспорти, дипломи, посвідчення), фотокартки з логотипом фотоательє, статті з періодики того часу. Зараз маємо лише дві фотокартки. А загалом їх, певно, було 33. Навіть ще одна з таких фотокарток дасть змогу ідентифікувати когось з наших земляків.

Вочевидь, найреальніше віднайти матеріали періо­дики. У фондах бібліотеки ім. Вернадського є рівненські газети 1917-20-х років. То невже не знайдеться жодного здолбунівського студента київських вишів, який захоплюється футболом і поважає історію рідного міста? Виділивши частину свого часу для перегляду цих газет, він може зробити вагомий внесок у дослідження історії Здолбунова і футболу в ньому зокрема. Це практично єдиний шанс нині знайти документальні підтвердження історії розвитку цього виду спорту у Здолбунові. Маємо надію й на допомогу нашої «діаспори» (корінних жителів Здолбунова, які нині проживають в інших містах, країнах), якщо вони, звісно, пам’ятають рідне місто.

Юрій МЕЛЬНИК,

Володимир МОРОЗОВ,

м. Здолбунів.