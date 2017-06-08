Про мораторій на продаж землі і не тільки

йшлося на сесійному засіданні Здолбунівської районної ради

На пленарному засіданні 19 сесії районної ради сьомого скликання, яке відбулося 31 травня, двадцять дев’ять присутніх депутатів працювали майже в унісон, оперативно розглянувши 38 питань порядку денного.

Того дня депутати так і не дочекалися запрошеного на сесію представника Служби автомобільних доріг Рівненської області, з яким мали на меті обговорити будівництво та ремонт доріг у нашому районі. Тож представників цієї організації у Здолбунівську районну раду запрошуватимуть і на наступну сесію.

Проігнорували засідання і представники Здолбунівського РЕМ ПАТ «Рівнеобленерго», з якими районні обранці мали намір поспілкуватися про потребу звільнити бюджетні зак­лади та установи від попередньої сплати за заявлений обсяг споживання електричної енергії. Згодом депутати ухвалили звернення до Верховної Ради України, Кабінету Мініст­рів України та НКРЕКП з проханням скасувати лімітування та попередню оплату електроенергії юридичними особами і фізичними особами-підприємцями.



Єдиним питанням, що спричинило дискусії під час сесійного засідання, стало звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо відміни мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та запровадження ринку землі, ініційоване депутатом Олександром Андріюком. Під час обговорення депутати висловлювали різні думки та аргументи. Йшлося і про категоричне заперечення запровадження продажу землі в Україні, і про необхідність утриматися від висновків, доки до Верховної Ради не буде внесено проект закону про відміну мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Врешті, це звернення таки не підтримали: під час голосування утрималися представники фракцій партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» та «Об’єднання Самопоміч».

По тому депутати ухвалили звіт про виконання районного бюджету за перший квартал 2017 року та внесли зміни до районного бюджету на 2017 рік. Заслухали під час сесії інформацію про хід виконання районних програм, а також затвердили низку таких, зокрема програму розвитку футболу в Здолбунівському районі на 2017-2020 роки, програму запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння на 2017-2021 роки, програму створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2017-2021 роки, програму щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2019 року.

Крім того, затвердили схему планування Здолбунівського району, проголосували за надання грошової допомоги за кошти районного бюджету та ухвалили рішення щодо низки інших важливих питань.

Насамкінець районні обранці схвалили проекти від Здолбунівщини для подання на обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад. У конкурсі братимуть участь проекти від Здолбунівського РЦПМД, Здолбунівської централізованої системи публічно-шкільних біб­ліотек та Урвенської сільської ради. Сподіватимемося, що їх обов’язково відзначать на обласному рівні.

Марина СТЕПАНЮК. §