Сергій КОНДРАЧУК: «Спочатку потрібно розібратися, а тоді – ухвалювати звернення»

Найгострішим питанням, яке жваво обговорювали депутати Здолбунівської районної ради на сесії 31 травня, було звернення до Президента України, ВРУ, Кабінету Міністрів України щодо відміни мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та запровадження ринку землі, ініційоване Аграрною партією України.

Про свою позицію щодо мораторію на продаж земель сільгосппризначення розповів голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук:

«Моя позиція є такою, як і в депутатів, які утримались та не голосували за згадане звернення. Вважаю, що все, що зараз відбувається навколо цього питання, має виключно політичний характер, а людей прос­то вводять в оману і намагаються використати «наосліп». Уявіть: завтра хтось почне збір підписів під гаслом: «Повернемо вкрадені гроші!» Звісно, підпишуться абсолютно всі, бо кожен за те, щоб повернути вкрадене. І, мабуть, мало кого цікавитиме, про які вкрадені гроші взагалі йдеться: про «гроші Януковича» чи про скарби, вкрадені під час Другої світової німецькими окупантами. Так само нині політичні сили, щоб заробити рейтинги, збирають підписи під гаслами: «Не дамо вкрасти землю!» Та, мабуть, спочатку людям варто роз’яснити, що саме передбачає ринок землі, якими є його переваги та недоліки. І лише тоді питати, як вони до цього ставляться. А як роз’яснити те, чого наразі немає? Адже уряд досі не вніс до Верховної Ради законопроекту щодо зняття мораторію. Тобто ми хочемо обговорювати результат гри, правила якої поки що не написані.



Доводилося чути чимало різних аргументів. До прикладу, один мій знайомий живе в орендованій квартирі, яка давно потребує капітального ремонту. Його він не робить тому, що планує згодом вибратися з цієї квартири. Те ж саме з орендою землі. Близько місяця тому за моїм підписом Здолбунівська РДА розіслала усім нашим орендарям паїв лист з проханням надати інформацію про сівозміни за останні роки. І жоден сільгоспвиробник Здолбунівщини не надав цієї інформації! Здогадуєтеся, чому? Бо окремим господарникам, які на словах дуже дбають про людей, довелося б показати, що вони вже років з п’ять поспіль сіють ріпак по ріпаку. І щодо родючості землі у майбутньому не надто переймаються. Натомість земля ця виснажиться, і орендар після закінчення договору оренди поверне її державі. А от якби земля була б в орендаря у власності, ріпак по ріпаку він навряд чи сіяв би. Бо розумів би, що залишить у спадок дітям землю, на якій вони путніх врожаїв не виростять.

Дивно й те, що про мораторій на продаж земель переважно говорять ті, хто не має у власності паїв. Тобто людям, які зранку до ночі десятиліттями гнули спину у колгоспах і отримали за це пай у 2 гектари, розповідають, що вони не повинні мати права робити зі своєю власністю того, що вважають за потрібне. І це теж неправильно, бо саме у цих людей треба питати насамперед, а не диктувати їм правила. Бо той пай - це іноді усе, що людина заробила за роки важкої праці. Тож нехай би власник сам і вирішував, що робити з паєм: чи господарювати самому, чи продати, чи віддавати в оренду.

Врешті, чи усім відомо, що, скажімо, деякі великі гіпермаркети у Рівному збудовані на колишніх людських паях? Проте це не заважало окремим бізнесменам, не порушуючи законів та мораторію, побудувати свої маркети. А це свідчить, що ринок землі у нашій державі давно діє, тільки не для всіх. І ринок цей сміливо можна назвати «чорним».

Є й інші аргументи за зняття мораторію… Разом з тим, є й аргументи проти. Коли зараз говорять, що ринок має бути та іноземці не повинні мати змоги купувати нашу землю, то не зов­сім віриться, що це реально. Бо якщо в іноземця є змога купити сотню гектарів української землі, то є й можливість «купити» сотню українців, які будуть готові оформити цю землю на себе. І владі треба добре подумати, що робити, аби такого уникнути.

Тому пропоную дочекатися, доки до Верховної Ради буде внесено проект відповідного закону про зняття мораторію. Після цього, як я вже анонсував у соціальних мережах, варто провести великий форум, на якому обговорити цей законопроект. Спікерами там повинні бути не політики з гаслами, а науковці та експерти. І коли кожен, хто прагне розібратися, матиме змогу отримати по-справжньому фахові роз’яснення, тоді можна буде організовувати збір підписів, ухвалювати звернення на сесіях і т. д.

Натомість на сесії депутатам пропонували проголосувати невідомо за що. Бо ж не зрозуміло, яким буде проект закону, кому надаватиметься право купувати землю, на яких умовах і т. д. Тому, вважаю, що районна рада вчинила мудро, не підтримавши звернення за продов­ження мораторію».